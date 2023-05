Pechino Express, Bastianich: "Pellegrini-Giunta? Magari loro erano più bravi, ma... abbiamo vinto noi"

Pechino Express, vincono Joe Bastianich e Andrea Belfiore davanti a Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Pechino Express 2023 celebra il trionfo di Joe Bastianich e Andrea Belfiore. Gli Italo Americani hanno vinto il reality di Sky e Now (la puntata finale è sempre disponibile on demand) battendo la coppia dei Novelli Sposi composta da Federica Pellegrini e Matteo Giunta che si aggiudicano idealmente la medaglia d'argento del programma (salgono sul "podio" le Mediterranee, Carolina Stramare e Barbara Prezia).

La rivalità con la coppia formata da Federica Pellegrini e Matteo Giunta è stata una delle chiavi di questa edizione di Pechino Express.... "Joe e Federica hanno questa cosa... competitiva", racconta Andrea Belfiore ad Affaritaliani.it. "Siamo amici, abbiamo fatto un programma insieme. Siamo competitivi, magari erano anche più bravi di noi, però abbiamo vinto noi", chiosa Bastianich sorridendo.

Pechino Express 2023, l'intervista a Joe Bastianich e Andrea Belfiore vincitori del reality

Il momento più difficile della vostra avventura a Pechino Express?

"Tranne una volta abbiamo sempre dormito per terra. E anche 'digerire' le storie molto toccanti delle persone che abbiamo conosciuto", spiega Andrea Belfiiore. "La fine del viaggio in India è stata un po' difficile. Abbiamo visto tanta povertà, una situazione veramente drammatica", sottolinea Joe Bastianich.

Cosa vi ha toccato di più da questo punto di vista?

"Arriviamo in un paese contadino, molto-molto povero, c'era quest'uomo che non parlava inglese e che ha condiviso con noi quel poco che aveva per la cena. Poi abbiamo dormito in stalla e lui è stato tutta la notte fuori per proteggerci. Noi ci siamo svegliati e lo abbiamo trovato lì fuori", dice Andrea Belfiore. "Sotto la pioggia", aggiunge Joe Bastianich. "Lì ci siamo veramente resi conto dell'umiltà e del cuore grande di queste persone", prosegue Belfiore. E Bastianich sottolinea: "Io in quel momento ho capito... non poteva essere una persona più distante dalla mia realtà"

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a parte, quali sono stati i rivali più difficili nell'avventura di Pechino Express, quelli che temevate di più?

"Le Mediteranee (Carolina Stramara e Barbara Prezia, ndr) sono state belle toste", ricorda Bastianich. "Da dopo il Borneo abbiamo capito che i Novelli Sposi (Pellegrini-Giunta, ndr) erano i nostri rivali", spiega Andrea Belfiore.

Rifareste Pechino Express?

"Io sì lui no", dice sicuro Andrea Belfiore. "Vediamo, adesso no, devo riposarmi e riprendermi un po' il ginocchio (Bastianich si era infortunato in semifinale, ndr) pian piano. Poi vediamo", conclude Joe Bastianich.

E poi... I momenti più divertenti, le idee imprenditoriali di Joe Bastianich sulla strada di Pechino Express: guarda la video intervista degli Italo Americani ad Affaritaliani.it

