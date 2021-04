Alessandro Borghese, racconta il covid in podcast: "Senza gusto e olfatto.."

ALESSANDRO BORGHESE RACCONTA LA SUA CONVIVENZA CON IL COVID NEL NUOVO PODCAST. 'C COME CONTRAPPASSO'

Alessandro Borghese: "Il Covid mi aveva tolto il gusto educato negli anni: è stato il mio contrappasso". Lo chef racconta in un podcast i giorni della battaglia contro il virus.

“Sono in modalità Battle Royale, sono l’ultimo sopravvissuto. Ho vinto! Ho vinto! No, non ho vinto, c’è fracasso, corro... mi stanno killando! Rallento. Che succede? Calma. Non ci riesco, sono troppo stanco. Noob! Noob! Game Over”. Prodotto da DOPCAST, produttore indipendente di podcast e vodcast nato dalla sinergia tra Sony Music Italia e MNcomm, C COME CONTRAPPASSO DI ALESSANDRO BORGHESE è il podcast, disponibile da oggi, che vede il racconto in puro stile Borghese, personale e ironico, della difficile convivenza dello chef con la pandemia.

L’identità di uno chef è legata al suo gusto, alla capacità di conoscere e abbinare ingredienti differenti. Ma cosa succede quando il gusto scompare, insieme all’olfatto? “Il gusto deve essere allenato ed educato! E il Covid-19 me l’ha tolto di colpo, anni di studio, professori, esperienza, pratica e professione per vedersi di fronte un pezzo di parmigiano e riconoscerne l’età attraverso il suo spessore.”

Chef Borghese racconta nel suo ultimo podcast - “C COME CONTRAPPASSO DI ALESSANDRO BORGHESE” - la sua esperienza con il Covid-19, in un viaggio onirico caratterizzato da febbre, isolamento e da un particolare contrappasso: conoscere tutto di un cibo, ma avvertire sulla lingua solo un costante sapore metallico.

“E questa tartare a punta di coltello, al palato è metallo. Sto masticando, ne riconoscono la consistenza, l’accettabilità del taglio e l’impossibilità di ammettere il coltello come unico sapore! Un menu degustazione completo al metallo.”

“Piango in silenzio, questa solitudine è il male. Voglio mia moglie. Voglio abbracciare le mie bambine, respirarle. Ho capito sono all’Inferno e questa è la mia pena del contrappasso. Ora devo solo scoprire in che girone sono finito, e come uscirne! Ribalto. Ribalto. E confermo tutto quello che ho visto!”.

C COME CONTRAPPASSO DI ALESSANDRO BORGHESE è una produzione DOPCAST, disponibile da oggi sui principali canali digitali di distribuzione di podcast: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox, Overcast, Pocket Casts, Podcast Addict, Stitcher.