Alessia Marcuzzi, il costume leopardato infiamma i social

Alessia Marcuzzi in forma per l'estate 2023

Alessia Marcuzzi è già in forma per l’estate. Su Instagram la conduttrice ha pubblicato uno scatto che la ritrae con un costume leopardato. È la prima prova per verificare la sua forma prima dell’estate.

Finita la trasmissione “Boomerissima”, la conduttrice romana ricaricare le batteria per tuffarsi in un’altra avventura.

Nel post pubblicato ha scritto: “Teletrasportooo mi porti proprio su quella scaletta subito??”, nei commenti migliaia di utenti in estasi le fanno i complimenti per la sua bellezza.