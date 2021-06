Amazon Prime, Elodie e Myss Keta: che coppia per il nuovo "Celebrity Hunted"!

Il 9 novembre Elodie si esibirà all'Auditorium Flog di Firenze, altra data aggiuntiva rispetto al calendario iniziale. Per questi nuovi concerti, i biglietti sono in vendita su vivoconcerti.it da lunedì 08 marzo 2021 ore 15:00 e in tutte le rivendite autorizzate da sabato 13 marzo 2021 ore 15:00

“Saremo le nuove Thelma & Louise”. Così Elodie e Myss Keta preparano i fans alla loro partecipazione alla nuova edizione di “Celebrity Hunted”, su Amazon Prime Video.

Oltre a Stefano Accorsi, Achille Lauro, Boss Doms e Diletta Leotta, ci sono anche le due cantanti, che dal 18 giugno faranno coppia nel real life thriller prodotto da Endemol Shine Italy.

Il format si basa su una serie originale inglese creata da Shine TV, nella quale delle celebrity cercano di far perdere le proprie tracce, seminando gli inseguitori.

Per farlo, devono anche ricorrere a travestimenti, ma se questo per Myss Keta è diventato un vero e proprio marchio di fabbrica (da sempre compare in pubblico solo col volto celato da una mascherina), per la bellissima Elodie non sarà facile passare inosservata.

Per questo le due cantanti, è stato anticipato, si travestiranno anche da suore!

Nella nostra gallery, invece, vediamo Elodie Patrizi nei suoi panni abituali, decisamente seducenti.