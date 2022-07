Ambra Angiolini sempre più sensuale, mostra un underboob da urlo

La lunga estate di Ambra Angiollini che torna a deliziare i fan con una foto sensuale

Ambra Angiolini continua a pubblicare scatti sensuali. Questa volta a far da sfondo alle foto c'è il tramonto mozziafiato del Circeo, dove è in vacanza con un gruppo di amici. A catturare l'attenzione dei suoi follower è la posa sensuale, dove la presentatrice mette in bella mostra il suo underboob.

L'attrice commenta così il post: "Parti con una valigia e quando torni non basta più… da tutti i sogni che mi sono stati regalati". L'ex ragazza di "Non è la Rai", ha archiviato definitivamente la cocente delusione dalla fine della storia con Massimiliano Allegri e sembra aver ritrovato la serenità.