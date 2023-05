Ecco chi è Angelica, figlia di Fiorello che ha commosso il padre

Angelica Fiorello è la figlia 16enne di Rosario e Susanna Biondo e non è la prima che partecipa a Viva Rai 2

Rosario Fiorello ieri ha festeggiato 63 anni e per l'occasione la figlia Angelica Fiorello ha voluto fargli come regalo una canzone in diretta a Viva Rai 2. Il presentatore ha ascoltato commosso la ragazza cantare una sua versione di "Io Vagabondo".

Angelica Fiorello ha 16 anni ed è nata il 28 giugno 2006. Figlia di Rosario e di Susanna Biondo, frequenta il liceo classico Dante Alighieri a Roma. Lo showman è sempre stato piuttosto parco di dettagli in merito alla sua famiglia ma allo stesso tempo la utilizza spesso nei suoi sketch. Angelica Fiorello infatti prima degli auguri al padre era già stata a Viva Rai 2.

Il 20 marzo il conduttore le aveva passato il microfono dicendo: "Una giovane ragazza a caso per il lancio della pubblicità". Il 9 marzo aveva scherzato sui di lei, ma senza presentarla, affermando in tono ironico dopo la sua esibizione canora: "Ha una voce angelica".