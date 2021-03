Annalisa al comando di Sanremo 2021 con 'Dieci' che anticipa l'album 'Nuda10"

Annalisa torna a Sanremo, tre anni dopo il suo terzo posto con Il mondo prima di te (podio che aveva già sfiorato nel 2015 con Una finestra tra le stelle: chiuse al quarto posto).

Questa volta ha presentato sul palco del Festival 2021 il brano 'Dieci' (scritto dalla stessa cantautrice con Davide Simonetta, Paolo Antonacci, Jacopo Matteo Luca D’Amico).

Il primo verdetto è decisamente positivo: Annalisa infatti è al comando della classifica provvisoria resa nota fine puntata (e vola anche su iTunes) davanti a Noemi (Glicine) e Fasma (Parlami).

Classifica prima serata Sanremo 2021 1) Annalisa – Dieci

2) Noemi – Glicine

3) Fasma – Parlami

4) Francesca Michielin e Fedez – Chiamami Per Nome

5) Francesco Renga – Quando Trovo Te

6) Arisa – Potevi Fare di Più

7) Maneskin – Zitti e Buoni

8) Max Gazze e TMB – Il Farmacista

9) Colapesce e Dimartino – Musica Leggerissima

10) Coma_Cose – Fiamme Negli Occhi

11) Madame – Voce

12) Ghemon – Momento Perfetto

13) Aiello – Ora

“Dieci è la storia di un amore che non vuole finire e si aggrappa alle ultime volte, che poi ultime veramente non sono mai. Mi fa pensare al momento che stiamo vivendo, alla consapevolezza e alla grinta di chi non si arrende. È anche e soprattutto la mia dichiarazione d’amore alla musica, che condivido con il pubblico da dieci anni, anche se in realtà la nostra storia è iniziata molto tempo fa”, ha spiegato Annalisa.

È online anche il video di “Dieci” per la regia di Giacomo Triglia e girato nella metropolitana di Brescia con la partecipazione di Riccardo Mandolini, l’attore tra i protagonisti della serie tv Netflix “Baby”.

Il video di Dieci è ispirato al corto di Paul Thomas Anderson "Anima", protagonisti Annalisa e Riccardo Mandolini.

I due personaggi, legati dal destino, si rincorrono in metropolitana senza mai incrociarsi, se non alla fine, mentre Annalisa canta sotto una pioggia di fogli, le dieci ultime volte in cui si sono scritti, e quelle che serviranno ancora.

“Dieci” sarà contenuto in “Nuda10”, la nuova versione di “Nuda”, in uscita il 12 marzo che contiene 6 nuovi brani tra gli inediti “Eva+Eva”, “Amsterdam” feat. Alfa e “Movimento Lento”, e due rivisitazioni del passato quali “Alice e il blu” con la produzione di Dorado Inc. e “Il mondo prima di te” con il feat. Di Michele Bravi. (https://annalisa.lnk.to/ Nuda10_DlxEd ).

Annalisa, "Dieci'. La canzone di Sanremo 2021. Videoclip

Nella versione digitale ci sarà anche la cover che verrà presentata il giovedì sera de “La musica è finita” di Ornella Vanoni che Annalisa interpreterà con Federico Poggipollini.