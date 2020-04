Annalisa, Houseparty: il nuovo singolo è una grande festa in casa

Una festa in casa, ma virtuale: un “Houseparty”, un modo per stare insieme ai tempi del Coronavirus, stare vicini anche se lontani.

Questo è il concetto del nuovo singolo di Annalisa in uscita il 15 aprile ( e in radio dal 17 aprile) che si intitola proprio “Houseparty”: un singolo che è stato scritto qualche mese fa ma che, con la diffusione di una delle app del momento per creare videochat di gruppo, è decisamente attuale.

Così Annalisa descrive la decisione di pubblicarlo ora: “È una canzone che, inaspettatamente, racconta benissimo il momento che stiamo vivendo e la voglia di trovare modi alternativi di stare insieme. Entro i muri delle case si aprono microcosmi che ora abbiamo voglia di condividere. Saper mantenere vivi i sogni senza negare la realtà e la positività sono per me aspetti fondamentali della vita, soprattutto oggi, e in questa canzone c’è anche questo. Il giusto equilibrio tra leggerezza e riflessione. - E nel cortile di casa i colori di Rio De Janeiro, e sono sempre stati lì, ma io non li vedevo - Ora li vedo benissimo”.





A causa dei fatti di attualità la cantautrice ha inoltre deciso di posticipare l’uscita del nuovo album, prevista per questa primavera, al 18 settembre nella speranza di poter riabbracciare tutti i numerosi fan che l’aspettano.

Anche “Il Party sulla luna “, la grande festa/concerto fissata per il 4 maggio al Fabrique di Milano, verrà posticipato al 22 ottobre.

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per la nuova data. È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne: https://www.fansale.it/fansale/

Ulteriori informazioni su: www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it”





Annalisa è una delle cantautrici più importati de panorama musicale italiano, i suoi ultimi singoli sono stati “ Vento sulla luna” con Rkomi e “Avocado Toast”, mentre con il precedente album “Bye Bye” (Disco d’ Oro), pubblicato nel 2018, ha consolidato la sua abilità di cantautrice e ha ottenuto molti successi, affermandosi come l’unica artista donna a collezionare certificazioni per ogni singolo estratto dall’album: da “Direzione la vita” a “Il mondo prima di te”, per passare ad altri singoli di successo “ Bye Bye” e “Un domani” con Mr Rain che hanno raggiunto tutti la certificazione Platino, oltre a conquistare il vertice delle classifiche radiofoniche italiane.