Annunciato il nuovo album dei Måneskin, in uscita il 20 gennaio 2023

Il nuovo attesissimo album dei Måneskin uscirà il prossimo 20 gennaio 2023. Ad annunciare la pubblicazione di “RUSH!” è la stessa band, che sta vivendo un anno pieno di grandi successi su scala internazionale, dopo aver ottenuto ben cinque nomination agli American Music Awards 2022, oltre a due nomination agli MTV Europe Music Awards 2022 come “Best Rock” e “Best Italian Artist”.

“RUSH!” è stato anticipato da “The Loneliest”, il nuovo singolo uscito il 7 ottobre, che - oltre a essere presente nelle classifiche di 28 Paesi - è entrato nella Top 50 Global di Spotify in posizione #44, nella Billboard’s Global Top 200 in posizione #75, è stato la più alta nuova entrata nella Top Songs Global Chart di Spotify e che è stato appena stato certificato disco d’oro in Italia.

Il nuovo album sarà disponibile in pre-order da giovedì 3 novembre 2022, con differenti versioni fisiche che comprendono vinile standard, bianco, rosso e picture disc, special box sets, CD e molto altro. Nel frattempo, questa sera partono le date statunitensi del LOUD KIDS TOUR, iniziato in Messico, che toccherà in Canada per poi tornare in Italia il 23 febbraio 2023, e da lì toccare tutta Europa.