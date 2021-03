Arisa lasciata da Andrea Di Carlo, nozze addio: "Non può avermi tutta per sé"

Arisa ha spiegato i motivi della rottura con Andrea di Carlo: "Non può avermi tutta per sé. Matrimonio? Mi sono fatta trascinare"

Solo pochi giorni fa Arisa postava su Instagram una serie di foto con il seno in primo piano affermando di aver imparato ad accettare il suo corpo anche grazie all'amore del compagno Andrea di Carlo. Oggi invece la coppia, che avrebbe dovuto sposarsi a settembre, è definitivamente scoppiata.

Arisa - Andrea di Carlo: ecco perché i due non si sposeranno

La rottura tra Arisa e Andrea Di Carlo nasce dal fatto che la cantante durante un'intervista con Maria Venier a Domenica In di qualche giorno non ha mai citato il compagno rispondendo alla domande sulle sua vita privata. L'autore e agente televisivo ha quindi pubblicato un post su Instagram in cui annunciava la fine della relazione.

"Se qualcuno mi avesse chiesto: cosa ti rende felice adesso? Avrei risposto: lei, anziché delle lenzuola profumate. Si anche io credo in Dio, ma esiste anche l'autodeterminazione nella vita che è quella che ci fa compiere scelte consapevoli e che rende progetti i sogni - scrive Di Carlo - Bisogna prendere le distanze da chi ti fa apparire come un ologramma senza nome, io non sono Mina, io mi chiamo Andrea. L amore è per i coraggiosi ed io lo sono, e quando ami lasci libero chi non è in grado di prendersi impegni. Passo e chiudo. #nessumatrimonio. The end".

Andrea di Carlo al settimanale Oggi ha anche raccontato che Arisa avrebbe dovuto dormire da lui la sera dopo l'intervista ma che senza apparente motivo avrebbe deciso invece di rincasare all'una di notte.

Arisa risponde ad Andrea Di Carlo: "Non può dirmi o me, o tutto il resto"

Arisa ha quindi risposto all'ormai ex compagno in una intervista al Corriere della Sera. "Lui ha un lavoro molto impegnativo, una ex moglie, tre figli, e io ho accettato tutto - afferma la cantante. Ma anche io ho una famiglia, ho mia sorella, la mia assistente, il mio staff. Faccio la cantante, ho un lavoro davvero impegnativo che lui deve saper accettare. Deve rispettare anche le mie scelte e non può dirmi ‘o me, o tutto il resto’. Sono una donna molto indipendente".

Il matrimonio? Sarebbe stata una scelta impulsiva presa da Andrea Di Carlo: "Lui è sempre stato frettoloso, e io mi sono fatta trascinare". La rottura quindi non nasce tanto dalla mancanza di affetto quanto dal fatto che le vite di Arisa e di Andrea vanno a velocità diverse e dall'eccessiva possessività: "Lui si occupa del mondo televisivo e mi ha introdotto a lavorare in Amici e lo ringrazierò per sempre perché è un programma in cui mi sento bene. Per il resto sulla parte musicale io ho il mio staff, tante persone attorno a me. E lui non voleva ‘condividermi’ con nessuno".

Arisa ha anche raccontato di aver chiamato Andrea nella notte per ricucire i rapporti ma lui non ha voluto sentire ragioni.