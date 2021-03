Arisa mostra il seno: "Ora mi piace anche grazie a chi mi fa sentire bella"

Arisa con una serie di scatti condivisi su Instagram in cui mostra il seno in primo piano lancia un messaggio di body positivy

Già da qualche tempo Arisa, reduce della felice esperienza di Sanremo 2021, si è fatta portavoce di una campagna di body positivity condividendo su Instagram foto intime e messaggi rivolti a tutte le donne affinché accettino il proprio corpo e difetti fisici. Le imperfezioni possono diventare un punto di forza e non motivo di vergogna. Allo stesso tempo la cantante auspica che il concetto di bellezza venga rivisto adottando canoni più vicini al reale e la normalità.

Arisa: "Ora mi piace il mio seno. L'importante è avere accanto qualcuno che ti faccia sentire bella"

Ieri Arisa ha pubblicato una serie di foto con il seno in primo piano, che lei ha ammesso le ha causato non pochi problemi e complessi in passato. La cantante afferma che ora ha imparato ad amare le sue forme prosperose anche grazie al proprio compagno Andrea Di Carlo, con cui potrebbe convolare a nozze alla fine dell'estate.

"Quando ero piccola il mio seno era un grande problema. - scrive Arisa - Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso. È meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa. Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti non vanno rifiutati. In più Andrea adora la mia pancia, e quando sto per incazzarmi mi fa ridere. Ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire bella perché mi affranca del dubbio di non esserlo, ed è un problema in meno. Sentirmi apposto mi fa sentire più sicura di amarmi e di amare. Tutto il contrario di ciò che ci raccontiamo . E non parlo solo di un ipotetico partner.Tempo bello da passare con le amiche , persone di famiglia, gente con cui ci si trova bene.Il tempo che stringe, abbine cura. C’è tanto da vivere".