Arisa: "Un film osè? Sono procace, perché no"

Arisa si confessa in una intervista a Il Giornale: "Ho ancora pochi anni per dimostrare che posso essere attraente"

Arisa il 26 novembre uscirà con un nuovo album dal titolo Ero romantica. Ma in verità, come lei stessa rivela in una lunga intervista a Il giornale, "quell'Ero è un gioco di parole. Significa erotica. Perché la verità è che il disco lo volevo intitolare Porno Romantica, ma purtroppo in Italia ci sono ancora problemi a gestire certe cose. Qui nessuno ti avrebbe detto che il titolo era forte, poi però non ti avrebbero passato il disco. Tenendo conto che dovevo andare in Rai a Ballando con le stelle...".

"Quando ho poco da fare cado in depressione, ingrasso, mi taglio i capelli, insomma sento il bisogno di emozioni, di sentirmi viva. Anche di dare un bacio in diretta senza sapere cosa sia", continua la cantante commentando l'effusione con il ballerino Vito Coppola.

Arisa afferma di sentirsi più in pace con se stessa non solo dal punto di vista emotivo ma da quello più legato all'aspetto fisico: "Mi sono vergognata della mia procacità. Cercavo di mascherarla. Ora penso che, a trentanove anni, ho ancora pochi anni per dimostrare che posso essere attraente. Se oggi mi chiedessero di fare un film erotico, avrei la tentazione di dire di sì".

