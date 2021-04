Ascolti Tv, Auditel: Amici senza rivali. 5,8 milioni e oltre il 27% di share

Amici senza rivali: la scuola del talento di Maria De Filippi si conferma leader del sabato sera con una media di 5 milioni 784 mila telespettatori pari al 27.55% di share raccolti su Canale 5. A netta distanza, su Rai1, la replica della fiction Sotto copertura - La cattura di Zagaria, seguita da 3 milioni 18 mila pari al 12.59%. Canale 5 si e' imposta in prime time (20.68% a fronte del 16.69% di Rai1) e in seconda serata (28.81% contro 13.52%). Nell'access prime time il programma piu' visto e' sempre Soliti ignoti - Il ritorno, su Rai1, con 5 milioni 213 mila spettatori e il 20.3% di share. Per Striscia la notizia, su Canale 5, ci sono stati 4 milioni 514 mila spettatori con il 17.61%; per Le parole della settimana, su Rai3, 2 milioni 132 mila con l'8.27%; per Otto e Mezzo Sabato, su La7, 1 milione 416 mila pari al 5.6%; per Stasera Italia Weekend, su Rete4, 1 milione 174 mila con il 4.76% nella prima parte e 1 milione 30 mila con il 3.99% nella seconda.

Anche nel preserale e' avanti Rai1 grazie all'Eredita' Weekend, seguita da 3 milioni 242 mila spettatori pari al 19.86% nella Sfida dei 7 e poi da 4 milioni 390 mila pari al 22.71% nel gioco finale. Su Canale 5 Avanti il primo weekend ha fatto segnare 2 milioni 398 mila con il 15.46% di share, Avanti un altro weekend 3 milioni 411 mila con il 18.2%. Per l'informazione delle 20, il Tg1 ha avuto 5 milioni 643 mila spettatori pari al 25% di share, il Tg5 4 milioni 609 mila con il 20.1%, il TgLa7 1 milione 165 mila con il 5.1%.

Nel pomeriggio, da segnalare su Rai1 Italia Si'! Speciale, con la diretta dei funerali del Principe Filippo, che ha raccolto 1 milione 812 mila spettatori e il 12.5% di share, e il Tg5 Speciale, sempre dedicato alle esequie, visto su Canale 5 da 3 milioni 153 mila spettatori pari al 22%, mentre Verissimo ne ha avuti 2 milioni 296 mila con il 16.8%. Tornando alla prima serata, su Rai3 Citta' segrete di Corrado Augias ha raccolto 2 milioni 307 mila spettatori con il 10.02%; su Rai2 l'episodio della nuova stagione di Blue Bloods ha ottenuto 1 milione 246 mila spettatori con il 4.79%, a seguire l'appuntamento con Istinct 879 mila con il 3.74%; su Italia 1 il film Rex - Un cucciolo a palazzo ha fatto segnare 1 milione 165 mila con il 4.53%; su Rete4 il classico Don Camillo e l'on. Peppone ha avuto 976 mila con il 3.96%; su La7 il film Il socio ha fatto registrare 349 mila con l'1.5%.

Da segnalare, sul Nove, la finale di Coppa del Re Atletico Bilbao-Barcellona, seguita da 620 mila appassionati pari al 2.5% di share. Nel complesso, vittoria di misura per le reti Mediaset in prima serata con 9 milioni 537 mila telespettatori e il 37.09% di share (a fronte dei 9 milioni 237 mila con il 35.93% della Rai) e nell'intera giornata con il 34.11% (Rai al 33.76%); netta in seconda serata con il 43.75% (a fronte del 29.54% della concorrenza).