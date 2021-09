Ascolti TV, flop per Cattelan con Da Grande: Carofiglio scatena la polemica

Bassi ascolti per Da Grande di Alessandro Cattelan. Lo scrittore Carofiglio su Twitter afferma: "la TV si fa anche per gli ascolti"

Alessandro Cattelan ha lasciato la relativa sicurezza di Sky per approdare su Rai1 con un nuovo programma chiamato "Da Grande", che si rivolge al pubblico dei 30enni ed è andato in onda domenica. Nonostante un certo sostegno da parte del popolo dei social lo show non ha raccolto un grande successo di pubblico. A sottolinearlo è stato anche lo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio su Twitter: "Lo show di Cattelan su Rai1 è un disastro. Capita, forse qualcuno ne renderà conto forse no. Ma è interessante quello che (pare) ha detto il conduttore: 'rifarei tutto così'. La frase è la sintesi del modo meno intelligente (eufemismo) di affrontare l'errore e il fallimento".

Poco dopo Carofiglio ha scritto un secondo tweet in cui chiarisce meglio il punto: "Preciso. Cattelan è bravo. Il programma era così così ed è andato molto male con gli ascolti. La televisione su Rai1 si fa (anche) per gli ascolti. Quando parlo di fallimento alludo agli ascolti e quindi all'insuccesso economico. Dire 'rifarei tutto' mi sembra sbagliato"

Dal canto suo Cattelan ha salutato con grande emozione e sentimento il suo pubblico cantando "Wonderwall".