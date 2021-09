Ascolti tv, "I bastardi di Pizzofalcone" battono il Grande Fratello Vip

Ascolti TV iera sera, 'I bastardi di Pizzofalcone' stravincono

La prima puntata della terza stagione de 'I bastardi di Pizzofalcone' andata in onda su Rai1 ha stravinto gli ascolti della prima serata di ieri con 4.496.000 telespettatori e il 21,76% di share, quasi raddoppiando il 'Grande Fratello Vip' che su Canale 5 ha ottenuto 2.578.000 telespettatori e il 17,48%. Terzo posto a Italia 1 che con 'Attacco al potere 3' ha registrato 1.474.000 telespettatori e uno share del 7,19%. Appena fuori dal podio per pochissimo Rai3 che con 'Presa Diretta' ha totalizzato 1.417.000 telespettatori e il 6,59%, mentre Rai2 con 'Jumanji - Benvenuti nella giungla' ne ha conquistati 869.000 con il 4,13% e Retequattro con 'Quarta Repubblica', 788.000 pari al 4,88% di share. Su Tv8 'Il codice da Vinci' è stato visto da 404.000 telespettatori pari all'1,72% e su Nove 'Little Big Italy' da 394.000 telespettatori con l'1,78%. Infine La7 con 'Eden - Un pianeta da salvare' ha ottenuto 341.000 telespettatori e il 1,97%.

Ascolti tv acces prime time, i "Soliti Ignoti" sopra "Paperissima Sprint"

Nell'access prime time ha vinto Rai1 con 'Soliti Ignoti - Il ritorno' visto da 4.699.000 telespettatori con il 19,98% di share. Canale 5 con 'Paperissima Sprint' ne ha raccolti invece 3.265.000 con il 13,87%. Anche il preserale è andato a Rai1 che con 'Reazione a catena' ha totalizzato 4.397.000 telespettatori e il 25,76% di share, contro i 2.686.000 e il 16,48% di 'Caduta libera!' su Canale 5. Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata, con il 37,77% di share e 8.696.000 telespettatori, e l'intera giornata con 3.228.000 e il 36,13%. Ai canali Mediaset è andata invece la seconda serata con 4.051.000 telespettatori e il 39,99% di share.