Ascolti tv record per Alessandro Cattelan su Sky a Epcc. Stipe attacca Trump

Ascolti tv record per Alessandro Cattelan su Sky a Epcc

Record di ascolti tv in settimana per il primo appuntamento di EPCC LIVE: lo show di Alessandro Cattelan in onda su Sky uno ha totalizzato il miglior risultato di sempre, raggiungendo ad oggi 930.000 spettatori medi, mentre il dato della prima serata aveva già fatto segnare ascolti in crescita del +7% rispetto ai livelli medi della stagione precedente, crescita che saliva al 25% considerando solo i contatti. Ieri sera, EPCC LIVE, show prodotto da Fremantle per Sky, ha totalizzato 163.000 spettatori medi su Sky Uno/+1.

Ospiti della puntata di EPCC LIVE il leggendario frontman dei R.E.M. Michael Stipe (in collegamento dagli Stati Uniti) che ha parlato della pandemia, di Trump e cantato il suo nuovo singolo, l’economista e divulgatrice Imen Jane, regina dei DJ set social Jo Squillo e il duo rap Sottotono.

EPCC LIVE, MICHAEL STIPE: 'TRUMP MENTE, LA GENTE MUORE'

"Trump lies, people die", ha detto Michael Stipe nei confronti del presidente Usa. Alessandro Cattelan gli ha chiesto come la politica americana stia affrontando questo periodo di emergenza e lui ha replicato: "È un fottuto disastro - ha risposto STIPE - A New York faccio parte di un gruppo che si chiama 'Rise & Resist', e il nostro motto in questo momento è molto semplice: 'Trump mente, la gente muore'". Sui presunti ritardi negli Stati Uniti nell'affrontare l'emergenza, STIPE ha detto: "Ha a che fare con le priorità e la priorità di questo presidente e questa amministrazione non potrebbe essere più arretrata. Abbiamo avuto molte avvisaglie per cercare di evitare quello che sta accadendo qui ma le misure di cautela non sono state prese per tempo", ha concluso STIPE che era stato protagonista della suggestiva apertura del programma di SkyUno con il suo nuovo singolo 'No Time For Love Like Now' trasmesso mentre sullo schermo passavano le immagini di una Milano bellissima ma deserta, le strade vuote, i grattacieli bui. Il singolo, scritto insieme ad Aaron Dessner dei The National per il suo progetto Big Red Machine, è stato scritto tra agosto e settembre scorsi, prima della pandemia di COVID-19, ma "è interessante notare come le parole di questa canzone si adattino al momento in cui ci troviamo adesso", ha sottolineato STIPE.