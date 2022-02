Ascolti tv Sanremo 2022: Amadeus batte se stesso. Boom su RaiPlay

Ascolti tv, Sanremo 2022 boom prima serata: Amadeus vola al 54,7%: media share più alta dal 2005

Numeri da record per l'Amadeus Ter. Sono stati 10.911.000 gli spettatori della prima serata del festival di Sanremo 2022, dalle 21.23 all'1.12, con il 54% di share. La prima parte, dalle 21.23 alle 23.38, è stata seguita da 13.805.000 spettatori con il 54,5% di share, mentre la seconda, dalle 23.43 all'1.12, è stata vista da 6.412.000 spettatori con il 55,4% di share. Amadeus supera se stesso con dati migliori di entrambi i suoi due primi festival. La serata d'esordio di Sanremo 2022 entra negli annali, superando anche il primo festival di Baglioni in termini di share medio e il Baglioni Bis sia per spettatori che per share. Erano 17 anni che la media di share della prima serata non superava il 54% di share. Bisogna risalire al Festival del 2005 condotto da Paolo Bonolis con Antonella Clerici e Federica Felini, quando lo share medio della serata d'esordio fu del 54,78% di share.

Sanremo 2022 boom prima serata su RaiPlay (e sui social)

La prima serata di Sanremo ha registrato 1,2 milioni di visualizzazioni (+37 per cento rispetto allo scorso anno), con un ascolto nel minuto medio di 208 mila device collegati durante la diretta. In termini di ascolto digitale, esclusi gli eventi sportivi, è l'evento più visto in diretta streaming dall'avvio della misurazione Auditel Online (12 maggio 2019). Crescono di oltre il 100 per cento le visualizzazioni dei contenuti on demand su RaiPlay (874 mila). Sui social, è l'evento tv più discusso in Italia della stagione in corso e la prima serata del Festival più commentata di sempre. Le interazioni complessive sono state 5,7 milioni, con una crescita del 43 per cento rispetto al 2021.

Ascolti tv, Sanremo: la prima serata di Amadeus nel 2021

La prima serata del Festival 2021 era infatti stata seguita in media da 8.363.000 spettatori con il 46,6% di share. La prima parte aveva ottenuto 11.176.000 spettatori con il 46,4% di share. Mentre la seconda 4.212.000 spettatori con il 47,8% di share.

Ascolti tv Sanremo: la prima serata di Amadeus nel 2020

Amadeus supera anche l'esordio del festival dei record del 2020, quando gli spettatori medi dell'intera serata erano stati 10.058.000 e lo share medio del 52,2%. La prima parte della serata inaugurale era stata seguita nel 2020 da 12.480.000 spettatori, con il 51,2% di share, mentre la seconda da 5.697.000 spettatori con il 56,2% di share.

Ascolti tv Sanremo negli ultimi 10 anni

Sanremo 2021

Conduce Amadeus con Fiorello, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic

Spettatori: 8.363.000 Share: 46.6%

Sanremo 2020

Conduce Amadeus con Fiorello e Tiziano Ferro

Spettatori: 10.058.000 Share: 52.2%

Sanremo 2019

Conduce Claudio Baglioni con Virginia Raffaele e Claudio Bisio

Spettatori: 10.086.000 Share: 49.5%

Sanremo 2018

Conduce Claudio Baglioni con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino

Spettatori: 11.603.000 Share: 52.1%

Sanremo 2017

Conduce Carlo Conti con Maria De Filippi

Spettatori: 11.374.000 Share: 50.37%

Sanremo 2016

Conduce Carlo Conti con Virginia Raffaele, Gabriele Garko e Madalina Ghenea

Spettatori: 11.134.000 Share: 49.48%

Sanremo 2015

Conduce Carlo Conti con Arisa, Emma e Rocio Munoz Morales

Spettatori: 11.767.000 Share: 49.34%

Sanremo 2014

Conduce Fabio Fazio con Luciana Littizzetto

Spettatori: 10.938.000 Share: 45.93%

Sanremo 2013

Conduce Fabio Fazio con Luciana Littizzetto

Spettatori: 12.969.000 Share: 48.20%

Sanremo 2012

Conduce Gianni Morandi con Rocco Papaleo e Ivana Mrazova

Spettatori: 12.764.000 Share: 49.69%

