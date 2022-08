Asia Argento buddista e "in love". Ora si è messa con un lottatore

Asia (46) è nuovamente “in love” con un nuovo e improbabile amorazzo: trattasi di Michele Martignoni (26)

Purtroppo da anni vige in Italia da parte dei media un perverso interesse per Asia Argento, considerata una specie di idolo tardo punk, una sorta di artista maledetta, simbolo della trasgressione pagata un tanto all’ora (e possibilmente in moneta forte, dollari o euro).

Se si va invece appena un po’ di più a fondo nelle cose si scopre facilmente che si tratta solo di una persona con problemi di gestione del proprio Io ipertrofico. Per carità, non è la sola ma è probabilmente la più rappresentativa. Questi personaggi sono costruiti artatamente al solo fine di alimentare la perversa curiosità di quello strato di popolazione che esiste solo per vivere di riflesso a quello che dicono e fanno i cosiddetti vip.

Ormai c’è una intera generazione di persone -e non è detto che siano le più giovani- che non hanno una vita propria ma ce l’hanno solo in relazione all’esistenza di trasmissione come il Grande Fratello o similari.

Questo dà pienamente la misura del bassissimo livello a cui si è giunti.

Ma torniamo ad Asia dei Miracoli.

Eravamo rimasti al fatto che non si ubriacava più da ben un anno (giugno 2022) e quindi non aveva più dipendenze e tutta l’Italia e il mondo intero aveva tratto un grosso sospiro di sollievo, “Asia non tocca più l’alcol!” erano i commenti che giravano sui social e anche nei mercati rionali e non della penisola, oltre naturalmente i bar.

Tutti ammiccavano e si davano di gomito, soddisfatti per il grande traguardo raggiunto dalla loro idola.

Ora la nuova bomba.

