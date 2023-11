Auch: la boyband torna con il nuovo singolo "Zitto"

Si intitola “ZITTO” (Columbia Records/Sony Music Italy) il nuovo singolo degli AUCH, la boyband da milioni di like sui social formata da Tommycassi, Andrea Pisani del duo comico “Panpers” e Gabriele Boscaino, storico membro dei “Nirkiop”.

Il brano sarà fuori su tutte le piattaforme digitali da venerdì 3 novembre; nel frattempo è già disponibile in pre-save.

Dopo una parentesi estiva più simpatica, il gruppo comedy-pop torna con “ZITTO”, un singolo dal mood più trap, con toni seriosi e un immaginario meno giocoso rispetto ai pezzi precedenti, senza abbandonare l'ironia che da sempre li contraddistingue, ma reinterpretandola grazie a una nuova espressività. Il brano, prodotto da Okgiorgio, ha un ritmo incalzante, che coinvolge sin dalle prime note, e un beat che crea una sensazione costante e quasi psichedelica.

Come la cover lascia intuire, “ZITTO” rappresenta uno sfogo, evidentemente goliardico, verso tutti quelli che parlano a sproposito e che hanno la costante necessità di esprimere la propria opinione su ogni argomento, senza che nessuno l’abbia chiesto.

Il pezzo è il quarto singolo degli AUCH, acronimo di All U Can Hit, che torna dopo aver pubblicato i brani Pisciare in mare, Sotto la doccia e 3mendo, il pezzo estivo uscito il 23 giugno 2023, che rivisita in chiave moderna la hit degli anni ‘60 Sono tremendo firmata da Rocky Roberts, utilizzando un campionamento del suo ritornello. Il trio dimostra, così, la propria versatilità musicale e la capacità di affrontare temi diversi.

Chi sono gli Auch, la boyband da milioni di followers

Gli AUCH sono una boyband comedy-pop nata nel 2022 composta da Andrea Pisani, Tommaso Cassissa e Gabriele Boscaino.

Andrea Pisani è un comico, attore e creator conosciuto principalmente per far parte del duo “PanPers” con il quale ha partecipato per oltre 10 anni a Colorado e con cui ha presentato il programma di successo Only Fun sul NOVE, insieme ad Elettra Lamborghini. Anche singolarmente ha all’attivo diversi successi cinematografici come “Fuga di Cervelli”, “Belli di papà” e “Ti presento Sofia”. Sui social è molto presente sia in coppia sia singolarmente, collezionando milioni di views ogni settimana.

Tommaso Cassissa ha creato il personaggio di Tommycassi su Instagram e TikTok, dove ha raggiunto in pochi anni rispettivamente 1,3 e 2,8 milioni di follower, pubblicando materiale comico su temi legati alla sua generazione. In tv ha condotto due stagioni di “Boing Challenge” su Boing e partecipato come concorrente alla trasmissione sul NOVE “Stand Up! Comici in prova”. Nell'Ottobre 2023 debutta come attore protagonista nel lungometraggio dramedy “Un oggi alla volta” con la regia di Nicola Conversa, presentato in occasione della Festa del Cinema di Roma.

Gabriele Boscaino ha iniziato ad affacciarsi al mondo social e digital con il gruppo comico “Nirkiop”. Cinque ragazzi tarantini poliedrici e divertenti, diventati da subito un fenomeno del web raggiungendo oltre 2 milioni di follower sui principali social network e centinaia di milioni di views. Nel corso degli anni Gabriele prosegue il suo percorso sia sul web, con grandi numeri anche singolarmente, sia nella produzione video, aprendo una società con cui realizza contenuti di grande qualità per creator e brand nazionali.