Ballando con le stelle, il vincitore? Si scommette su Morgan, il più quotato

Nuovo appuntamento con Ballando con le Stelle. Vincenzo Salemme sarà ballerino per una notte della seconda puntata del programma diretto e condotto da Milly Carlucci. Sulla lavagna BetFlag, è Morgan il favorito per la vittoria del programma, a quota 3.50. Un gradino più in basso Gascoigne (4.00), Mietta (4.50), Arisa (5.00), Rigo (6.00), Salerno (6.00). Poi Iannone (13.00), Al Bano (20.00), F- Fashion Style (25.00), Fabrizi (30.00), Remigi (40.00), V. Rossi Albertini (40.00) e Galante (50.00).