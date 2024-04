Beautiful, anticipazioni oggi: Ridge molla Taylor e torna da Brooke

Beautiful anticipazioni oggi



Beautiful, anticipazioni di oggi, giovedì 4 aprile.

Carter (Lawrence Saint-Victor) sta celebrando il matrimonio di Ridge (Thorsten Kaye) e Taylor (Krista Allen) che, di conseguenza, ha deciso di sposare Ridge nonostante sia venuta a conoscenza della verità riguardante l’inganno di Thomas (Matthew Atkinson) ai danni di Brooke (Katherine Kelly Lang). Mentre Carter sta per terminare la celebrazione del matrimonio, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) decide di intervenire. Lo scrive il sito internet www.tvblog.it.

Anche Ridge sa la verità su Thomas

Steffy, che aveva pregato la madre affinché informasse anche Ridge della verità, convinta che il loro matrimonio non poteva fondarsi su una bugia, decide di interrompere il matrimonio e di dire la verità ossia che Thomas è il vero autore della telefonata ai servizi sociali e non Brooke. Anche Ridge, quindi, a questo punto, conosce la verità.



Quasi sicuramente, Ridge mollerà Taylor in lacrime per correre da Brooke e tornare con lei. Thomas, autore del trucco per incolpare Brooke, perderà la custodia del figlio?