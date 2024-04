Beautiful anticipazioni oggi: Ridge non sposa Taylor e torna con Brooke

Beautiful anticipazioni: niente nozze tra Ridge e Taylor



Beautiful anticipanzioni: colpo di scena per la soap americana in onda su Canale 5.



Secondo quanto arriva dagli Usa, dove sono più avanti con le puntate, Ridge, furioso con il figlio Thomas per aver finito che Brooke ha chiamato i servizi sociali e con Taylor per non avergli detto la verità prima del matrimonio, decide non di non sposare Taylor.



Ridge quindi tornerà da Brooke. Thomas avrà pesanti conseguenze e sarà rottura totale con la sorella Steffy che ha detto tutta la verità prima alla madre, Taylor, e poi soprattutto al padre, Ridge, prima del matrimonio.