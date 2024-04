Beautiful anticipazioni: Taylor mette alle strette Ridge. E lui decide di...

Beautiful anticipazioni anticipazioni oggi



Beautiful, grande attesa per la puntata di oggi. Il matrimonio di Taylor e Ridge è a rischio dopo la rivelazione di Steffy, che ha reso noto a tutti il piano di Thomas facendo emrgere l’innocenza di Brooke. Ridge è una furia contro Taylor, la quale ribadisce di aver agito in buona fede e di non averlo voluto ingannare.

Tayllor pone a Ridge alcune domande importanti, per capire se è pronto a sposarla nonostante tutto quello che è successo. Gli chiede se mentiva quando diceva di amare la madre dei suoi figli e, soprattutto, gli domanda se intende ancora sposarla o se, ora che ha scoperto che Brooke è innocente, intende tornare da lei. Il Forrester si sente in gabbia ma, prima di rispondere alle domande di Taylor, scaglia la sua rabbia contro il figlio Thomas.

Non è ancora chiaro esattamente che cosa accadrà alla fine, ma in molti scommettono che Ridge non sposerà Taylor e tornerà da Brooke denunciando il figlio Thomas.