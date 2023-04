Belen diserta ancora una volta "Le Iene". Il rumors manda in tilt social e fan

Belen Rodriguez di nuovo assente alla puntata de "Le Iene". I social e i follower sono preoccupati per la show girl

Ci risiamo, basta un flash riportato dal sito Dagospia e subito la rete e i follower sono in agitazione per la la voce di una assenza di Belen Rodriguez alla puntata stasera su Italia 1 de "Le Iene". È la seconda volta che la show girl argentina diserta lo show. Infatti, come molti ricordano in rete, in una puntata è stata sostituita dall'attore Claudio Santamaria che ha spiegato di dover sostituire Belen Rodriguez perché non si sentiva in forma.

La moglie di Stefano De Martino, qualche ora dopo, spiegava via social che aveva bisogno di riposare. Ecco i fan, in quell'occasione, subito hanno iniziato a ipotizzare che c'è una cicogna in volo, quindi che la soubrette potrebbe essere incinta. Belen sa come alzare il volume in rete del gossip e non ha mai smentito la voce. Soprattutto, la conduttrice in questi giorni ha festeggiato i 10 anni del figlio Santiago ed è apparsa raggiante come sempre. Quindi ora dobbiamo solo attendere e vedere se questa sera ci sarà a "Le Iene".