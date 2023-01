Bruno Barbieri 4 Hotel in prima tv su TV8: i nuovi episodi. Le news

Bruno Barbieri 4 Hotel in chiaro su TV8: quando va in onda la nuova stagione

Per la prima volta in chiaro, su TV8, arrivano le nuove puntate di Bruno Barbieri 4 Hotel, dal 15 gennaio, ogni domenica, alle ore 21.30. Lo Chef stellato torna protagonista della gara – produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia – che mette in competizione gli hotel di alcuni dei luoghi più affascinanti della Penisola, rappresentandone il più importante biglietto da visita possibile per chiunque debba viaggiare in lungo e in largo nel nostro Paese.

Bruno Barbieri 4 Hotel, le mete della nuova stagione in onda su TV8

Questa volta il viaggio di Bruno Barbieri 4 Hotel si snoda tra strutture di zone d’Italia che rappresentano più che mai le capitali del turismo tricolore: Sicilia, Roma, la costa tra Romagna e Marche e Ischia. Un giro sensazionale e sorprendente, alla scoperta anche di nuove tendenze dell’hôtellerie e delle nuove idee che stanno prendendo piede in questo settore per regalare ai turisti e ai viaggiatori la miglior esperienza di soggiorno possibile: ad esempio Barbieri valuta, sulla costa tra Romagna e Marche, i “Bike Hotels” della zona, le strutture che hanno tutto quello che occorre, servizi garantiti e di qualità, per chi sceglie di viaggiare sulle due ruote. Ed è anche un giro tra alcuni dei luoghi magici e ambitissimi dai turisti di tutto il mondo: la Sicilia nei luoghi in cui sono ambientati i romanzi del Commissario Montalbano, tra Siracusa e Ragusa; Roma, con un’attenzione particolare a quattro rioni molto diversi l’uno dall’altro esplorati grazie ad altrettanti boutique hotel; Ischia, dove il viaggio ha come fil rouge la bellezza dell’isola e le terme.

Bruno Barbieri



Nei nuovi episodi gli hotel in gara, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contendono il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità, mantenendo immutato il meccanismo di successo che ha reso questo show un cult.

Bruno Barbieri 4 Hotel, si parte dalla Sicilia nei nuovi episodi in onda su TV8

Nel primo episodio Bruno Barbieri si trova in Sicilia, nella Val di Noto, crocevia di stili e tradizioni del mondo mediterraneo a metà tra Europa e Africa, meta ambitissima del turismo più popolare ma anche di quello esclusivo, che recentemente è stata anche scoperta dai set cinematografici e dal jet-set internazionale.