Cantante Mascherato, Iva Zanicchi cade dalle scale. VIDEO

Iva Zanicchi è caduta dalle scale durante l'ultima puntata de "Il Cantante Mascherato" e ha pubblicato un video di lei ferma a letto

Brutto episodio per Iva Zanicchi nel corso dell'ultima puntata de Il Cantante Mascherato. E' stata la stessa cantante a raccontare la vicenda con un video pubblicato sui social network : "Domenica sera, dopo il Cantante Mascherato, sono caduta dalle scale. Una caduta orribile, qualcun altro si sarebbe ammazzato. Mi volevano portare all'ospedale, ma per il momento non ha voluto. Sono a letto per qualche giorno. Mi hanno fatto le lastre, sospettano qualche microfrattura. Vediamo se potrò restare a casa o se dovrò andare qualche giorno in ospedale".

"Vi tengo informati, per chi mi vuol bene. - afferma Iva Zanicchi riprendendosi sdraiata sul letto e citando Jovanotti - E per gli altri, pazienza...Ma penso positiva, finché son viva. Non perdete il buon umore". Tantissimi gli auguri di buona guarigioni arrivati dalla gente comune ma anche da VIP come Paola Barale, che scrive: "Dai che sei una roccia".

La cantante nei giorni scorsi era stata criticata per diverse suoi scivoloni a Domenica In e in particolare quando ha dichiarato di partecipare alla trasmissione solo per scopare e di aver toccato "il pacco" di un concorrente de Il Cantante Mascherato.