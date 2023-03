Domenica In, imbarazzo per Venier. Zanicchi: "Io vengo qui a scopare"

Al centro del salotto della puntata c'è il ricordo di Paolo Limiti...



A Domenica In momenti di imbarazzo tra Iva Zanicchi e Mara Venier. Al centro del salotto della puntata c'è il ricordo di Paolo Limiti, grande uomo della nostra tv ma anche immenso autore musicale. E così la Zanicchi ha ricordato Limiti: "Era una persona che dava tanto. Tutti gli artisti che partecipavano alle sue trasmissioni, per Paolo erano dei figli, inutile negarlo". Lo riporta il sito www.liberoquotidiano.it.

Poi su Limi è intervenuta anche Justine Mattera: "Mi ha visto in Corso Sempione a Milano ed è stato colpo di fulmine. Immediatamente mi ha voluta nella sua trasmissione come valletta. Siamo stati sposati due anni ed io ero gelosissima". Parole forti che hanno commosso il pubblico in studio. A questo punto Zanicchi ha voluto cantare una canzone che Limiti ha scritto per lei. Ma prima di intonare "La mia sera", ha affermato: "Cara Mara se ci sono problemi io vengo qui a scopare".

Subito Venier l'ha redarguita: "Per favore Iva non mi mettere in difficoltà". La risposta è stata ancora più netta: "Ma no io intendo scopare qui per terra, si dice così, non si può più dire nulla...". Venier ha tirato il fiato ed è andata avanti: "Ho passato una settimana difficile dopo Sgarbi non ti ci mettere pure tu".