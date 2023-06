Canzone della Morte, il nuovo singolo di puro reggaeton di Bacio

Bacio, ecco la Canzone della Morte

Si intitola “Canzone della Morte” (Epic Records/Sony Music Italy) il nuovo singolo di Bacio, giovane artista e cantautore milanese dall’anima pop. Il brano sarà disponibile da venerdì 30 giugno su tutte le piattaforme digitali.

“Canzone della Morte” è un pezzo di puro reggaeton a 100bpm, che prende ispirazione dalla tradizione del Dia de los Muertos, la festa messicana di origini antichissime con cui il popolo celebra gli spiriti dei defunti, onorando la morte e rendendo omaggio alla vita, tra colori ed allegria. È questo il luogo in cui è ambientato il singolo, caratterizzato da continui riferimenti velati al mondo dei morti e alla morte stessa, concetti che in “Canzone della Morte” si identificano con una festa e non esattamente con un momento di sofferenza e disperazione, proprio come accade nella tradizione centro americana. L'organico è denso di chitarre e trombe e il testo è urban, sfrontato, leggero all’apparenza ma ricco di doppi significati nascosti. Una canzone che ha l’obiettivo di far ballare proprio tutti.

“Canzone della Morte” è stata anticipata da “Distante”, il primo singolo ufficiale di Bacio rilasciato il 14 aprile 2023, una pop ballad dall’essenza romantica, ma allo stesso tempo reale ed estremamente sincera.

Chi è Bacio, l'artista di Canzone della morte

Bacio, nome d’arte di Pietro Lucido, nasce a Milano nel 2000, si distingue fin da piccolo per una spiccata sensibilità musicale. All’età di 13 anni, consigliato dal maestro di chitarra, si iscrive e supera l’esame di ammissione al conservatorio Verdi di Milano dove si appassiona ancor di più alla chitarra, oltre che al violino e alla musica elettronica. Tutto inizia quando a 15 anni torna a casa dopo una lezione di coro con un microfono a cono gelato e una scheda audio concessa da un amico in cambio di favori. Dopo qualche pubblicazione autoprodotta, Bacio attira l'attenzione di vari addetti ai lavori, ma rinuncia ad impegnarsi discograficamente.

Ad inizio 2023, dopo mesi di ascolti e sessioni in studio, Bacio firma in Epic Records e decide così di cominciare ufficialmente la carriera artistica, pianificando la prima uscita nei primi mesi dell’anno. I suoi brani sono motivazione, desiderio di vittoria, amore, lavoro e consapevolezza di sé senza nascondersi per cosa si è.