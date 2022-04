Carolina Crescentini, il marito sposato 2 volte e le scene spinte nei film

Carolina Crescentini: "Francesco Motta ha sei anni in meno: lo prendevo in giro"

Carolina Crescentini e Francesco Motta fanno coppia dal 2017. L’attrice, classe 1980, e il cantante, di 6 anni più giovane, si sono innamorati e sposati due volte. A conquistare Carolina Crescentini sono state alcune caratteristiche rare di Motta, come racconta al Corriere: “Oltre a essere molto poetico, la sua sensibilità e ironia, che in una relazione è fondamentale. E poi ha gli occhi buoni. Francesco mi ha dedicato più di una canzone. Ci siamo incontrati in una radio che non esiste più. Mi guardava e riguardava, aveva tutti questi capelli ricci…”.

Un anno dopo l’incontro è arrivato il primo appuntamento, “prima ci sentivamo al telefono, lo vedevo così giovane, ha detto l’attrice. “Mi disse che aveva pubblicato un cd intitolato “La fine dei vent’anni”. Ho capito, gli risposi, ma quando sono finiti i tuoi vent’anni?”, ha aggiunto Carolina. La differenza di età non si è rivelata un problema per i due artisti, legati agli stessi riferimenti culturali.

Per il primo appuntamento Carolina Crescentini lo ha portato nel suo posto del cuore,il faro del Gianicolo: “Non mi fidavo, volevo andare nel mio territorio: se fosse andato male, all’aperto mi sarei sentita libera di tornarmene a casa. È al Gianicolo che poi mi fece la proposta di matrimonio, mettendosi in ginocchio”, ha raccontato al Corriere.

Le nozze sono state addirittura due, a New York e in Toscana, “perché ci hanno spiegato che, per complicate questioni burocratiche con gli Usa, per risposarci in Italia dovevamo prima divorziare sennò sarebbe stata bigamia”. A New York, racconta Carolina: “Vai al Municipio e ti danno un bigliettino, fuori compri le fedi, il bouquet, i testimoni. La tradizione vuole che nell’abito ci sia un punto di blu, così ho trovato una tee-shirt degli Aerosmith bianca punteggiata di blu”.

In Toscana, invece, la festa è durata ben tre giorni: una sorta di festival fatto di musica, arte e amici. Alla fine, Carolina Crescentini ha confessato: “Il matrimonio è una tale botta emotiva che la prima volta sola soletta è stata meglio. La seconda, ce la siamo goduta”.

L'attrice italiana non ha fatto solo cinema. Ha anche posato per Playboy, "in lingerie, non completamente nuda. Il fotografo è un caro amico che mi ha messo a mio agio". Delle scene di sesso nei film, invece, Carolina Crescentini racconta che "alla troupe e ai tecnici non gliene importa nulla, sono talmente abituati. Se la sceneggiatura lo giustifica, okay, ma se posso le evito".

