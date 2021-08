Catcalling, Aurora Ramazzotti mostra il lato B. Corona: "Proprio tu?!"

Catcalling, Aurora Ramazzotti mostra le forme su Instagram e Fabrizio Corona commenta: "Non eri contro i commenti sessisti?"

Aurora Ramazotti è tornata a far parlare di sé. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è molto attiva sui social, dove dispensa consigli sull'amore, la vita e la bellezza. Attualmente Aurora si trova in vacanza a Santorini e ha voluto condividere la sua esperienza greca con i propri followers su Instagram postando una foto in bikini con il lato B in primo piano. Lei stessa, con una certa ironia, ha accompagnato lo scatto con il commento: "Sassi, tramonti, c***i". Di per sé non ci sarebbe nulla di strano nella foto di Aurora Ramazzotti se non che tra i commenti ne è comparso uno molto critico da parte di un vero e proprio esperto di comunicazione.

Aurora Ramazzotti, la critica di Fabrizio Corona: "Non aveva denunciato il catcalling?"

Oltre alle forme di Aurora Ramazzotti diversi utenti di Instagram hanno notato il commento allo scatto da parte di Fabrizio Corona. "Ma non aveva denunciato il catcalling?", ha scritto l'ex di Belen Rodriguez ripostando la foto dell'influencer nelle proprie Stories.

Il commento piccato di Corona si riferisce alla battaglia iniziata sui social da Aurora Ramazzotti nei confronti dei commenti non voluti e spesso sgradevoli rivolti alle donne da parte di alcuni uomini mentre si trovano da sole per strada. L'argomento aveva suscitato un'accanita discussione qualche mese fa che aveva visto coinvolto anche Er Faina, criticato per la sua posizione sul tema.