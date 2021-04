Catcalling, polemica Er Faina: "Per 2 fischi? Dove andremo a finire..."

Catcalling, Er Faina nella bufera: "Se qualcuno viene e ti tocca, posso capire. Ma se uno fischia...". Il commentatore questa mattina ha chiesto scusa ma il danno ormai era fatto

Il catcalling, ovvero le attenzioni, apprezzamenti e i commenti indesiderati degli uomini nei confronti delle donne soprattutto quando sono sole in strada, è tornato un tema di grande attualità dopo la denuncia di Aurora Ramazzoti su Instagram. La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti nelle sue Stories ha voluto condividere un episodio spiacevole che le è capitato mentre correva al parco: "Appena mi metto una gonna o mi tolgo la giacca sportiva mentre sto correndo perché fa caldo, devo sentire i fischi o i commenti sessisti? Mi fa schifo. Se sei una persona che lo fa e stai vedendo questa storia, sappi che fai schifo".

Catcalling - Er Faina: "Per due fischi? Io non so dove andremo a finire"

Anche Er Faina, volto noto per la partecipazione a Temptation Island VIP 2 e commentatore di Instagram, ha voluto dire la sua sul fenomeno del catcalling ma il suo intervento ha scatenato non poche polemiche: "Io posso capire se uno viene, ti insulta, ti rompe il c**zo, ma che c’è un manuale di rimorchio? Uno passa, vede due belle gambe… dici “Ah fantastica”. Mica ti ho detto vai a f****lo brutto ces*o. Il catcalling? Per due fischi? Io non so dove andremo a finire. Se qualcuno viene ti tocca, posso capire. Ma se uno fischia e ti dice ‘ah bella’…".

Catcalling - Er Faina fa marcia indietro: "Mi scuso se ho urtato la sensibilità di qualcuno. Ero ironico"

Er Faina ha poi voluto chiarire meglio il suo pensiero ma intanto la polemica era già divampata: "Ovviamente questo discorso vale per i ragazzi. Perché se a una ragazzi di 16 anni gli si affianca uno 60 e le dice ‘bella’ sono io che gli tiro uno scarpa…". Questa mattina ha pubblicato un nuovo post in cui afferma che il suo commento era solamente ironico: "Mi scuso se ho urtato la sensibilità di qualcuno con le mie parole di ieri. La mia voleva essere semplicemente ironia, la mia intenzione non era quella di sicuramente di offendere nessuno. E qualora qualcuno si sia sentito offeso chiedo scusa". Molti suoi follower però hanno interpretato il post come un gesto maldestro per recuperare credibilità.