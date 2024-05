Chi è Sveva Alviti, la nuova madrina del Festival del cinema di Venezia

Sveva Alviti è la nuova madrina del Festival del cinema di Venezia. Modella e attrice, nel 2024 sarà nella seconda stagione di Nudes

Sveva Alviti è la nuova madrina della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (28 agosto - 7 settembre) e condurra quindi la serata di apertura e chiusura della kermesse. L'attrice romana ha ottenuto la notorità nel 2017 con il biopic di Lisa Azuelos sulla cantante francese Dalida che le ha valso la nomination come miglior attrice emergente ai Cesar 2018.

Sveva Alviti nasce a Roma il 14 luglio 1984 e inizialmente associa agli studi di recitazione con alcuni celebri coach come Susan Batson alla carriera di attrice. Trasferitasi a New York si pagava le lezioni con le sfilate. Nel 2009 debutta a Broadway come protagonista di The Interrogation e nel 2011 partecipa al Festival di Venezia con il cortometraggio Alice di Roberto de Paolis.

Dopo il successo con Dalida, nel 2018 recita nel thriller Lukas con Jean Claude Van Damme e l'anno successivo vince il premio Kinéo a Venezia con Beignets de Songe. Nel 2023 è protagonista di Entres les Vagues di Anaïs Volpé, presentato al Festival di Cannes nella sezione Quinzaine des Réalisateur. Il 15 settembre Sveva Alviti sarà nella seconda stagione di Nudes prodotta da Rai Fiction e nell'autunno del 2024 parteciperà al film The other side of Fame che tratta il tema del MeToo.

In passato è stata compagna di Anthony Delon, figlio di Alain Delon con cui ha avuto una relazione di quattro anni.