Christina Aguilera senza filtri: “Adoro praticare il sesso orale”

Christina Aguilera senza filtri. La cantante pop ha deciso di esporsi in prima persona per sensibilizzare le donne sul tema del benessere sessuale. Ospite del podcast Call Her Daddy, la star statunitense ha parlato delle sue posizioni sessuali preferite e del luogo più strano in cui ha fatto l’amore.

“C’è il mixer per gli effetti dello studio di registrazione! Ci sono stata chinata sopra un paio di volte, è divertente… Anche sull’aereo può essere piacevole. Non riesco a credere di non essere mai stata beccata in tutte queste situazioni!”, ha dichiarato.

La pratica sessuale “migliore” per l’Aguilera è la fellatio. “Adoro praticare il sesso orale, conosco bene la fisiologia e le aree sensibili, e mi diverto letteralmente. Ho sentito che ad alcune donne non piace, ma non capisco, io lo trovo eccitante”.

Christina Aguilera, poi, si è spinta nei particolari: “Quello che piace a un ragazzo, può non piacere a un altro. Ci sono uomini, per esempio, a cui non piace che i loro testicoli vengano toccati, altri invece amano le sensazioni più estreme. Sì, ci sono molti livelli diversi… Ecco perché è importante stare con un partner insieme a cui sia possibile esplorare. Ci sono molte cose che io stessa non ho ancora esplorato e che sono ancora nella mia lista di cose da fare!”.