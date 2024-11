Box Office: The Substance Vola Grazie al Passaparola

Il passaparola sta dando i suoi frutti per The Substance, che ha raggiunto quota 829mila euro, confermandosi un successo al box office. Interpretato da Demi Moore, il film sta ottenendo ottime recensioni e sta attirando sempre più pubblico. La competizione per il primo posto del box office italiano è serrata, con Parthenope e Venom - The Last Dance che si sfidano per la vetta. Ieri, Parthenope ha incassato 544mila euro, portando il totale a quasi 4,6 milioni, mentre Venom ha chiuso a 413mila euro, arrivando a 5,8 milioni.

Al terzo posto troviamo Berlinguer - La grande ambizione, con 339mila euro e un totale di 1,1 milioni. Anche Il Robot Selvaggio continua a mantenere un buon andamento, incassando 211mila euro e raggiungendo i 5,5 milioni, mentre Longlegs ha ottenuto quasi 176mila euro, per un totale di 983mila.

In programmazione oggi, alcuni classici del cinema come Il padrino - Parte II e Paris, Texas, insieme a nuove uscite come L'amico della mia amica e The Last - Naruto the Movie. La prossima settimana, saranno proiettati titoli attesi come Il ragazzo dai pantaloni rosa e Terrifier 3.

Negli Stati Uniti, Venom - The Last Dance ha incassato 26,1 milioni, portando il totale a 90 milioni. Nonostante un weekend di Halloween non particolarmente brillante, Il Robot Selvaggio ha registrato un incremento dell'11% rispetto alla settimana precedente, mentre Smile 2 si è mantenuto stabile con 6,8 milioni.

Con l'arrivo di nuovi film, tra cui Heretic di A24, questa settimana si preannuncia ricca di emozioni per gli amanti del grande schermo. Gli appassionati di cinema avranno molteplici opzioni per soddisfare la loro voglia di storie e intrattenimento.