I 15 migliori Film di Natale da vedere durante le feste: Dai classici ai romantici su Netflix e non solo. Ecco la nostra lista

L'amore non va in vacanza

Il Natale è il momento perfetto per lasciarsi avvolgere dalla magia delle feste con un bel film. Che tu sia alla ricerca di film di Natale per bambini, classici intramontabili, o delle ultime commedie romantiche natalizie su Netflix, questa guida ti aiuterà a trovare i migliori film natalizi. Prepara il divano, accendi le luci dell’albero e immergiti nei migliori film sul Natale per trasformare le tue feste in un momento indimenticabile

Film di natale per bambini

1. Mamma, ho perso l’aereo (1990)





Trama: Kevin, dimenticato a casa dai genitori, si difende da due ladri con trappole ingegnose.

Kevin, dimenticato a casa dai genitori, si difende da due ladri con trappole ingegnose. Cast: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern.

Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern. Curiosità: La celebre casa McCallister è un’attrazione turistica in Illinois.

La celebre casa McCallister è un’attrazione turistica in Illinois. Motivo per guardarlo: Uno dei film di Natale più famosi e amati, perfetto per tutta la famiglia.

2. Klaus - I segreti del Natale (2019)

<p>Klaus - I segreti del Natale</p>



Trama: Un postino e un giocattolaio solitario trasformano un villaggio cupo in un luogo pieno di magia.

Un postino e un giocattolaio solitario trasformano un villaggio cupo in un luogo pieno di magia. Cast (voci italiane): Marco Mengoni, Francesco Pannofino.

Marco Mengoni, Francesco Pannofino. Curiosità: È stato il primo film animato originale di Netflix, vincendo un BAFTA.

È stato il primo film animato originale di Netflix, vincendo un BAFTA. Motivo per guardarlo: Un film natalizio su Netflix che commuove grandi e piccini.

3. Il Grinch (2000)

<p>Il grinch</p>



Trama: Un essere verde e scontroso tenta di rubare il Natale, ma viene conquistato dallo spirito delle feste.

Un essere verde e scontroso tenta di rubare il Natale, ma viene conquistato dallo spirito delle feste. Cast: Jim Carrey, Taylor Momsen.

Jim Carrey, Taylor Momsen. Curiosità: Il trucco del Grinch ha richiesto otto ore di applicazione al giorno.

Il trucco del Grinch ha richiesto otto ore di applicazione al giorno. Motivo per guardarlo: Una commedia natalizia per bambini e adulti, ricca di risate e morale.

Film di natale romantici

1. Love Actually - L’amore davvero (2003)

<p>Love Actually</p>



Trama: Otto storie d’amore si intrecciano durante il periodo natalizio.

Otto storie d’amore si intrecciano durante il periodo natalizio. Cast: Hugh Grant, Emma Thompson, Colin Firth, Keira Knightley.

Hugh Grant, Emma Thompson, Colin Firth, Keira Knightley. Curiosità: La scena del ballo di Hugh Grant è stata completamente improvvisata.

La scena del ballo di Hugh Grant è stata completamente improvvisata. Motivo per guardarlo: Il film natalizio romantico per eccellenza.

2. L’amore non va in vacanza (2006)

<p>L'amore non va in vacanza</p>



Trama: Due donne, una inglese e una americana, scambiano casa per Natale e trovano l’amore.

Due donne, una inglese e una americana, scambiano casa per Natale e trovano l’amore. Cast: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black.

Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black. Curiosità: La casa di campagna inglese è stata costruita appositamente per il film.

La casa di campagna inglese è stata costruita appositamente per il film. Motivo per guardarlo: Una storia romantica e piena di dolcezza.

3. Serendipity - Quando l’amore è magia (2001)

<p>Serendipity - Quando l’amore è magia</p>



Trama: Due sconosciuti si incontrano durante lo shopping natalizio, lasciando al destino il compito di farli rincontrare.

Due sconosciuti si incontrano durante lo shopping natalizio, lasciando al destino il compito di farli rincontrare. Cast: John Cusack, Kate Beckinsale.

John Cusack, Kate Beckinsale. Curiosità: Il film è stato girato a New York durante la stagione natalizia per catturare l’atmosfera autentica.

Il film è stato girato a New York durante la stagione natalizia per catturare l’atmosfera autentica. Motivo per guardarlo: Una commedia romantica che celebra il Natale e il destino.

Film di natale su Netflix

1. Red One (2024)







Trama: Un film natalizio d’azione che segue un’avventura mozzafiato per salvare il Natale.

Un film natalizio d’azione che segue un’avventura mozzafiato per salvare il Natale. Cast: Dwayne Johnson, Chris Evans.

Dwayne Johnson, Chris Evans. Curiosità: Una rivisitazione originale del genere natalizio che mescola azione, magia e spirito delle feste.

Una rivisitazione originale del genere natalizio che mescola azione, magia e spirito delle feste. Motivo per guardarlo: Perfetto per chi ama unire adrenalina e atmosfera natalizia.

2. Carry-On (2024)





Trama: Un thriller natalizio che ruota attorno a un complotto avvincente durante il periodo delle feste.

Un thriller natalizio che ruota attorno a un complotto avvincente durante il periodo delle feste. Cast: Taron Egerton.

Taron Egerton. Curiosità: Il trailer ha già conquistato milioni di fan, grazie a un mix di tensione e ambientazione natalizia unica.

Il trailer ha già conquistato milioni di fan, grazie a un mix di tensione e ambientazione natalizia unica. Motivo per guardarlo: Ideale per chi cerca un film natalizio fuori dagli schemi.

3. Appuntamento a Natale (2024)





Trama: Una romantica commedia ambientata a New York, dove due estranei scoprono la magia del Natale e l’amore.

Una romantica commedia ambientata a New York, dove due estranei scoprono la magia del Natale e l’amore. Cast: Lily Collins, Noah Centineo.

Lily Collins, Noah Centineo. Curiosità: Girato in alcune delle location più iconiche della Grande Mela durante il periodo natalizio.

Girato in alcune delle location più iconiche della Grande Mela durante il periodo natalizio. Motivo per guardarlo: Una rom-com perfetta per riscoprire lo spirito natalizio con un pizzico di romanticismo.

Film natalizi classici

1. La Vita è Meravigliosa (1946)

<p>La Vita è Meravigliosa</p>



Trama: Un uomo disperato scopre l’importanza della sua vita grazie all’intervento di un angelo custode.

Un uomo disperato scopre l’importanza della sua vita grazie all’intervento di un angelo custode. Cast: James Stewart, Donna Reed.

James Stewart, Donna Reed. Curiosità: Fu uno dei primi film a non utilizzare cornflakes dipinti come neve, ma una miscela innovativa.

Fu uno dei primi film a non utilizzare cornflakes dipinti come neve, ma una miscela innovativa. Motivo per guardarlo: Il più grande tra i film natalizi classici, con un messaggio senza tempo.

2. Una Poltrona per Due (1983)

<p>Una plotrona per due</p>



Trama: Due ricchi uomini scambiano le vite di un broker e di un senzatetto per una scommessa.

Due ricchi uomini scambiano le vite di un broker e di un senzatetto per una scommessa. Cast: Eddie Murphy, Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis.

Eddie Murphy, Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis. Curiosità: In Italia è un classico della Vigilia, trasmesso ogni anno su Italia 1.

In Italia è un classico della Vigilia, trasmesso ogni anno su Italia 1. Motivo per guardarlo: Una commedia natalizia che fa ridere e riflettere.

3. Bianco Natale (1954)

<p>Bianco Natale</p>



Trama: Due amici uniscono le forze con due sorelle per salvare l’albergo del loro ex comandante.

Due amici uniscono le forze con due sorelle per salvare l’albergo del loro ex comandante. Cast: Bing Crosby, Danny Kaye, Rosemary Clooney.

Bing Crosby, Danny Kaye, Rosemary Clooney. Curiosità: La canzone White Christmas è il disco più venduto della storia.

La canzone White Christmas è il disco più venduto della storia. Motivo per guardarlo: Una commedia musicale piena di magia natalizia.

Film natalizi da vedere in famiglia

1. Miracolo nella 34ª strada (1994)

<p>Miracolo nella 34ª strada</p>



Trama: Babbo Natale in un grande magazzino deve dimostrare di essere il vero Babbo Natale.

Babbo Natale in un grande magazzino deve dimostrare di essere il vero Babbo Natale. Cast: Richard Attenborough, Mara Wilson.

Richard Attenborough, Mara Wilson. Curiosità: Le scene della parata sono state girate durante il vero evento di Macy’s nel 1993.

Le scene della parata sono state girate durante il vero evento di Macy’s nel 1993. Motivo per guardarlo: Un film natalizio per famiglie che riscalda il cuore.

2. Elf - Un elfo di nome Buddy (2003)

<p>elf</p>



Trama: Buddy, cresciuto tra gli elfi al Polo Nord, parte per New York alla ricerca della sua famiglia.

Buddy, cresciuto tra gli elfi al Polo Nord, parte per New York alla ricerca della sua famiglia. Cast: Will Ferrell, Zooey Deschanel.

Will Ferrell, Zooey Deschanel. Curiosità: Will Ferrell ha mangiato veri spaghetti con sciroppo d’acero durante le riprese.

Will Ferrell ha mangiato veri spaghetti con sciroppo d’acero durante le riprese. Motivo per guardarlo: Una commedia divertente e dolce, perfetta per grandi e piccoli.

3. Edward Mani di Forbice (1990)

<p>Edward Mani di Forbice</p>



Trama: Edward, un giovane con mani di forbice, scopre il calore di una famiglia durante il periodo natalizio.

Edward, un giovane con mani di forbice, scopre il calore di una famiglia durante il periodo natalizio. Cast: Johnny Depp, Winona Ryder.

Johnny Depp, Winona Ryder. Curiosità: È uno dei film più amati di Tim Burton, grazie alla sua atmosfera gotica e fiabesca.

È uno dei film più amati di Tim Burton, grazie alla sua atmosfera gotica e fiabesca. Motivo per guardarlo: Una storia toccante e originale che si adatta perfettamente alle festività.

Che tu voglia guardare film di Natale per bambini, una commedia romantica o un grande classico, questa lista offre qualcosa per ogni gusto. Lasciati avvolgere dalla magia dei film natalizi e trasforma le tue feste in un momento indimenticabile. Qual è il tuo preferito? Facci sapere nei commenti!



Per altre novità su film e cinema, visita la nostra sezione dedicata.