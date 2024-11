Carry-On: Il trailer del thriller natalizio su Netflix con Taron Egerton

Carry-On | Official Trailer | Netflix

Il Natale è di solito una festa di luce, di calore, di buoni sentimenti. Eppure, ogni tanto arriva un film che decide di rovesciare la prospettiva, di mettere alla prova le nostre aspettative e di mostrarci il lato oscuro delle festività. Carry-On, il nuovo thriller natalizio di Netflix diretto da Jaume Collet-Serra, fa esattamente questo: un viaggio al cardiopalma in un aeroporto, con una tensione così palpabile che sembra quasi trattenere il respiro per te. Collet-Serra, che ha già dimostrato la sua bravura con titoli come Orphan e The Shallows, porta in questo film un'iniezione di suspense da manuale, arricchita da un cast che sa come rendere tangibile il terrore.

Una premessa inquietante che sfrutta l’intimità e il caos delle feste

Al centro della storia troviamo Taron Egerton nei panni di Ethan, un giovane agente della TSA che si ritrova intrappolato in una situazione surreale: un uomo enigmatico, interpretato da Jason Bateman, lo ricatta per far passare inosservato un pacco potenzialmente pericoloso su un volo della vigilia di Natale. Egerton incarna l’eroe moderno, imperfetto e vulnerabile, un uomo che non è né James Bond né un supereroe, ma un comune lavoratore, costretto a lottare per la propria vita e per quella dei passeggeri, mosso dall’amore per la sua famiglia.

L’aeroporto, solitamente una passerella anonima di volti e valigie, si trasforma in una trappola claustrofobica, un microcosmo di tensione che amplifica ogni errore e ogni esitazione. Collet-Serra sfrutta l’ambientazione con intelligenza, facendo dell’aeroporto un riflesso delle ansie moderne: il tempo che scorre veloce, la pressione sociale e la paura di un pericolo invisibile che incombe.

Jason Bateman: Un villain dal fascino subdolo

La sorpresa più grande in Carry-On è la performance di Jason Bateman. Conosciuto per i suoi ruoli in commedie e drammi televisivi, qui Bateman si cala nei panni di un antagonista complesso, un personaggio che manipola con astuzia, che gioca sulle debolezze altrui senza mai mostrare la propria mano. È il tipo di cattivo che agisce nell’ombra, che non ha bisogno di gridare o di fare gesti plateali per farsi temere. Egerton e Bateman danno vita a un duello di volontà che, scena dopo scena, costruisce una tensione quasi insostenibile.

Un natale senza comfort: Tensione e vulnerabilità a ogni angolo

Quello che rende Carry-On un’esperienza straordinaria non è solo la suspense, ma la vulnerabilità umana che attraversa ogni personaggio. Sofia Carson, che interpreta la fidanzata di Ethan, aggiunge un’ulteriore dimensione emotiva, incarnando l’ancora di salvezza del protagonista in un mondo che gli crolla addosso. Non è solo un thriller, ma un’esplorazione di come le persone comuni possano affrontare situazioni straordinarie, trovando il coraggio di superare paure profonde per salvaguardare chi amano.

Collet-Serra è maestro nel manipolare il ritmo, alternando momenti di apparente calma a esplosioni improvvise di azione, mantenendo lo spettatore sospeso tra la speranza e il terrore. La vigilia di Natale, normalmente simbolo di pace, diventa qui un conto alla rovescia che stravolge l’idea di serenità e sicurezza, trasformando il familiare in un incubo dal quale non ci si può svegliare.

Un film che scomoda le convenzioni: Carry-On è un natale da ricordare

In un’epoca in cui i film natalizi si dividono quasi esclusivamente tra commedie romantiche e drammi familiari, Carry-On osa rompere il confine, raccontando una storia che non cerca di confortare, ma di mettere in discussione le nostre certezze. Non è un film che abbraccia lo spirito natalizio; piuttosto, ci costringe a guardarlo con occhi nuovi, esplorando l’ironia e il contrasto tra la festa e la vulnerabilità umana.

Il risultato? Un thriller senza fronzoli, che sfrutta la cornice natalizia per sorprendere e scuotere lo spettatore, spingendolo a mettere in discussione il senso di sicurezza e il desiderio di controllo. Collet-Serra e il suo cast ci regalano una storia che, pur essendo confezionata per l’intrattenimento, lascia una sensazione di inquietudine e ammirazione, qualcosa che si insinua sotto la pelle e resta con te.

Preparati a vivere un Natale diverso, in cui il coraggio si misura nel silenzio, e ogni gesto è una scelta tra il bene e il male. Carry-On, disponibile su Netflix dal 13 dicembre, non è il film che ti coccola, ma quello che ti sfida. Guarda il trailer e preparati per un thriller natalizio che non dimenticherai facilmente.