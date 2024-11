Red One: trama, cast e curiosità sul Film di Natale con Dwayne Johnson

Preparati a un’esplosione di azione e risate: Red One (Uno Rosso), il nuovo film diretto da Jake Kasdan, sta per conquistare il grande schermo. Con un cast stellare che include Dwayne “The Rock” Johnson e Chris Evans, questo mix di adrenalina e umorismo è già uno dei titoli più attesi del 2024.



UNO ROSSO | Trailer Ufficiale

Un Cast di Stelle: Johnson ed Evans in ruoli inediti

La forza bruta e il carisma inconfondibile di Dwayne Johnson incontrano l’ironia pungente di Chris Evans in Red One. Johnson interpreta un misterioso agente speciale, mentre Evans veste i panni di un improbabile compagno di avventure. Lucy Liu e J.K. Simmons completano il cast con personaggi fuori dal comune, portando sullo schermo una versione straordinaria di Babbo Natale, irriverente e imprevedibile.

Trama: Una missione natalizia fuori dagli schemi

Immagina un mondo in cui il Natale non è solo una festività, ma un evento che può decidere il destino del pianeta. Red One ci porta in un’avventura globale dove Babbo Natale (J.K. Simmons) è molto più di un portatore di doni: è una figura mitica con un ruolo fondamentale nell’equilibrio tra bene e male.

Quando una minaccia oscura cerca di sabotare lo spirito natalizio – un elemento cruciale per mantenere l’armonia tra i mondi – un agente speciale (Dwayne Johnson) viene reclutato per una missione che non ha precedenti. A complicare la sua avventura, si unisce un partner inaspettato (Chris Evans), un uomo comune trascinato in una realtà surreale e costretto a dimostrare il suo valore.

Il duo improbabile dovrà affrontare ostacoli epici, dai combattimenti con nemici spietati alle incursioni in luoghi misteriosi, passando per situazioni comiche che metteranno alla prova il loro coraggio e la loro pazienza. Tra segreti nascosti nelle tradizioni natalizie e luoghi fantastici mai visti, Red One mescola azione, commedia e un tocco di magia, creando un’avventura che promette di sorprendere il pubblico.

Produzione e curiosità

Diretto da Jake Kasdan, noto per successi come Jumanji: Welcome to the Jungle, il film è prodotto da Amazon Studios e Seven Bucks Productions, la compagnia di Dwayne Johnson. Le riprese si sono svolte tra Los Angeles e location esotiche in Nuova Zelanda, creando un mix visivamente affascinante di modernità e fantasia.

Uno degli elementi più affascinanti del film è il lavoro sulla mitologia natalizia. Gli sceneggiatori hanno dichiarato di essersi ispirati a racconti folkloristici e leggende di diverse culture per reinventare la figura di Babbo Natale e le tradizioni delle festività. Inoltre, la colonna sonora, curata da Christophe Beck (Frozen, Ant-Man), è stata pensata per amplificare il mix di azione e magia.

Perché vedere Red One

Oltre alla spettacolarità visiva e al cast di altissimo livello, Red One si distingue per il suo approccio innovativo: un film d’azione che abbraccia lo spirito natalizio, regalando agli spettatori risate, emozioni e scene mozzafiato. Ideale per una serata al cinema in famiglia o con gli amici.

Data di uscita e dove vederlo

Red One (Uno Rosso) sarà disponibile nei cinema italiani a partire da 7 Novembre 2024. Successivamente, il film sarà distribuito in streaming su Prime Video, rendendolo accessibile anche durante le festività natalizie.



Seguiteci per ulteriori aggiornamenti su Cinema e altri Film di Natale!