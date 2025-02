Oscar 2025, i favoriti vacillano dopo i SAG Awards. Ecco chi può davvero vincere

Mancano pochi giorni alla notte degli Oscar 2025 e, contro ogni previsione, le carte sono state rimescolate. I SAG Awards hanno detto la loro e ora nulla è più scontato.

La stagione dei premi è sempre un terreno scivoloso, ma i risultati dei SAG Awards 2025 hanno fatto tremare anche le certezze più granitiche. Non è più solo una gara di pronostici: è una sfida aperta, e chi pensava di aver già in tasca la statuetta, ora dovrà sudare fino all’ultimo minuto.

Conclave si prende la scena, ma il vero dramma è altrove

Conclave, il thriller di Edward Berger, ha fatto quello che ci si aspettava: ha portato a casa il premio per il Miglior Cast. Un riconoscimento quasi dovuto, specie dopo il crollo dell’acclamato Emilia Pérez, rimasto impantanato nello scandalo che ha travolto Karla Sofia Gascón. Ma quello che sembrava un premio di rito ha finito per gettare un'ombra sulle altre pellicole in gara, segnando il passo e lasciando intendere che l'Academy potrebbe guardare altrove nelle categorie principali.

Il dato interessante? Conclave vince dove la coralità è premiata, ma fatica a emergere come titolo “simbolo” di quest’annata. Segno che la corsa per il Miglior Film è ancora apertissima.

Timothée Chalamet sorprende e oscura Adrien Brody

Parliamoci chiaro: nessuno si aspettava che Adrien Brody, con la sua performance granitica in The Brutalist, rimanesse a mani vuote. Invece è successo. A spuntarla è stato un Timothée Chalamet diverso da quello che il pubblico conosce: meno etereo, più sporco, quasi irriconoscibile in A Complete Unknown. Il suo Bob Dylan non è solo imitazione; è interpretazione pura.

Ma c’è un dettaglio che pesa come un macigno: negli ultimi dieci anni, i SAG Awards hanno mancato la previsione dell’Oscar al miglior attore solo due volte. La statistica è dalla sua parte.

E Brody? La sua prova resta imponente, ma l'aria sa di occasione mancata.

Demi Moore spiazza tutti, Mikey Madison ora è in bilico

L’altra grande sorpresa arriva dalla categoria femminile. Con Karla Sofia Gascón esclusa per ragioni extracinematografiche, si pensava che Mikey Madison (Anora) avesse la strada spianata verso l’Oscar. Invece, Demi Moore ha ribaltato il tavolo con The Substance. E no, non è la tipica storia del “grande ritorno” – è che Moore, per una volta, ha smesso i panni della star e si è sporcata le mani con un ruolo che la trascina nei recessi più torbidi dell’identità femminile. E l’Academy ama quando le sue attrici vanno “oltre”.

La domanda è una: Hollywood premierà la freschezza di Madison o l’audacia di Moore?

Culkin e Saldaña dominano tra i non protagonisti

Qui, poche discussioni:

Kieran Culkin (A Real Pain) è nella sua fase d’oro. Dopo anni di ruoli marginali, finalmente ha trovato un personaggio che gli calza come un guanto.

(A Real Pain) è nella sua fase d’oro. Dopo anni di ruoli marginali, finalmente ha trovato un personaggio che gli calza come un guanto. Zoe Saldaña, invece, ha vinto nonostante il fango che ha travolto Emilia Pérez. Il suo nome fa ancora battere il cuore dei votanti, e la sua prova nel film rimane una delle più intense della stagione.

SAG Awards 2025: Ecco tutti i vincitori

🎞️ Miglior Cast (Cinema):

A Complete Unknown

Anora

Conclave 🏆

🏆 Emilia Pérez

Wicked

🎞️ Miglior Attore Protagonista:

Adrien Brody (The Brutalist)

Timothée Chalamet (A Complete Unknown) 🏆

🏆 Daniel Craig (Queer)

Colman Domingo (Sing Sing)

Ralph Fiennes (Conclave)

🎞️ Miglior Attrice Protagonista:

Pamela Anderson (The Last Showgirl)

Cynthia Erivo (Wicked)

Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

Mikey Madison (Anora)

Demi Moore (The Substance) 🏆

🎞️ Miglior Attore Non Protagonista:

Jonathan Bailey (Wicked)

Yura Borisov (Anora)

Kieran Culkin (A Real Pain) 🏆

🏆 Edward Norton (A Complete Unknown)

Jeremy Strong (The Apprentice – Alle origini di Trump)

🎞️ Miglior Attrice Non Protagonista:

Monica Barbaro (A Complete Unknown)

Jamie Lee Curtis (The Last Showgirl)

Danielle Deadwyler (The Piano Lesson)

Ariana Grande (Wicked)

Zoe Saldaña (Emilia Pérez) 🏆

🎞️ Miglior Cast di Stunt:

Deadpool & Wolverine

Dune: Parte Due

The Fall Guy

Il gladiatore II

Wicked 🏆

Verso gli Oscar 2025: Ci aspettiamo altri ribaltamenti?

I SAG Awards hanno dato un segnale chiaro: nessuno è al sicuro.

Timothée Chalamet ha il vento in poppa, ma gli Oscar amano i “twist”. Demi Moore potrebbe essere la grande sorpresa della serata, mentre Conclave rimane la scommessa sicura per i premi tecnici, ma difficilmente porterà a casa la statuetta più ambita.

La notte degli Oscar 2025 potrebbe regalarci il finale che nessuno si aspetta. O forse, dopo tante sorprese, sceglierà la via più lineare.