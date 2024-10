Joker: Folie à Deux – Recensione del Sequel Cult con Joaquin Phoenix e Lady Gaga

Cinque anni dopo il travolgente successo di Joker del 2019, Todd Phillips torna con Joker: Folie à Deux, un sequel che non solo sfida le aspettative ma rovescia completamente le regole del gioco. Questa volta, Phillips mescola generi, confonde i confini tra realtà e fantasia, e ci regala un'esperienza cinematografica che va ben oltre l’intrattenimento tradizionale.

Un Joker intrappolato tra due mondi

In Folie à Deux, Arthur Fleck si trova rinchiuso nell’Arkham State Hospital, in attesa di un processo che potrebbe condurlo alla pena di morte. Il viceprocuratore distrettuale Harvey Dent, figura destinata a diventare Due Facce, è deciso a vederlo condannato per omicidio plurimo. Tuttavia, la sua avvocatessa cerca di dimostrare che Arthur soffre di una dissociazione mentale, dividendo il suo essere in Arthur e Joker, un conflitto psicologico che rappresenta il cuore pulsante del film.

Mentre il primo film esplorava la discesa di un uomo verso la follia, Folie à Deux scava ancora più a fondo, evidenziando il conflitto interiore tra il desiderio di essere amato e la cruda realtà di un mondo che lo deride.

Lee Quinzel: L'elemento scatenante

La grande novità di questo capitolo è la presenza di Lee Quinzel (interpretata da Lady Gaga), una giovane paziente di Arkham che diventa l'oggetto dell'affetto di Arthur. Ma Lee è innamorata di Arthur o della maschera che indossa? Questa dinamica offre un interessante parallelo con la dicotomia tra Fleck e Joker, aggiungendo un ulteriore strato di complessità.

Il rapporto tra Arthur e Lee è intriso di una strana intimità: entrambi cercano qualcosa di vero in un mondo di illusioni, ma il loro legame si alimenta della follia condivisa. Lady Gaga porta una vulnerabilità e una forza incredibile al suo personaggio, rendendo Lee non solo una semplice "Harley Quinn", ma una donna che cerca disperatamente di definire la propria identità.

Un musical senza canzoni – Ma con molta musica

Se Phillips si distingue per una cosa in questo film, è la sua capacità di prendere rischi. Joker: Folie à Deux non è un musical convenzionale, eppure la musica gioca un ruolo fondamentale. Le canzoni, spesso prese dal repertorio di Broadway, non sono semplici intermezzi, ma diventano il mezzo attraverso cui i personaggi si esprimono. Tuttavia, non è raro che Arthur si ribelli a questo formato, quasi rompendo la quarta parete e chiedendo alla sua compagna di "smetterla di cantare".

Folie à Deux sottolinea il lato oscuro dell'intrattenimento. Le canzoni che inneggiano alla felicità e all'ottimismo diventano il contraltare perfetto alla vita tragica e assurda di Arthur, proprio come il suo sorriso forzato. Il film si muove su un equilibrio precario tra satira e disperazione, tra una parodia della cultura pop e una critica feroce al modo in cui la società trasforma il dolore in spettacolo.

Un commento sociale travolgente

Phillips non si limita a raccontare una storia, ma usa Joker: Folie à Deux per riflettere sulla società contemporanea. In una sorta di meta-racconto, il film fa riferimento a eventi storici recenti come la pandemia, l’omicidio di George Floyd, e l’assalto a Capitol Hill, intrecciandoli con riferimenti alla cultura pop come Anonymous e le dinamiche delle "coppie felici" alla Sonny e Cher.

Questo intreccio tra fiction e realtà serve non solo a raccontare la storia di Arthur e Lee, ma anche a fare luce su una società che non solo consuma, ma idolatra la sofferenza. Joker diventa così una figura ancora più rilevante, un riflesso distorto di un mondo che cerca costantemente di ridere davanti al dolore.

Joaquin Phoenix e Lady Gaga: Una coppia magnetica

Joaquin Phoenix è, come sempre, monumentale. La sua capacità di incarnare ogni sfumatura della follia di Arthur è ancora una volta il punto focale del film. Phoenix riesce a trasmettere una sofferenza silenziosa che si scontra violentemente con la sua crescente consapevolezza del potere che il personaggio di Joker gli conferisce.

Lady Gaga, nel ruolo di Lee Quinzel, brilla con una performance che è tanto intensa quanto intima. La sua interpretazione di una donna affascinata dall'oscurità di Arthur è intrisa di fragilità e forza. Il duo riesce a creare una chimica unica, rendendo le loro interazioni dolorosamente reali.

Rischio o genialità?

Phillips ha fatto una scelta coraggiosa: invece di ripetere il successo del primo film, ha deciso di esplorare nuove strade, portando il personaggio di Joker in territori sconosciuti. L'introduzione della musica, la fusione di generi, e l'attenzione alla dimensione psicologica fanno di Joker: Folie à Deux un film profondamente diverso dal suo predecessore. Tuttavia, questo cambiamento potrebbe non essere gradito a tutti. Alcuni spettatori potrebbero sentirsi disorientati da questa nuova direzione, altri lo vedranno come una naturale evoluzione del personaggio.

Conclusione: Un cult istantaneo

In definitiva, Joker: Folie à Deux è un film che divide, ma che lascia il segno. Non è solo un sequel; è una riflessione sulla natura stessa dell'intrattenimento e del dolore, un viaggio nella mente di un uomo che lotta per trovare la propria identità in un mondo che non smette di guardarlo. Todd Phillips ha creato un'opera che non si accontenta di replicare il passato, ma che si sforza di essere qualcosa di più. Un instant cult movie, senza dubbio.