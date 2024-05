Concertone, Fagnani a cena con Mahmood. Il cantante si candida come belva

Francesca Fagnani e Mahmood nel backstage del Concertone avrebbero mangiato insieme un piatto di pasta e le voci si infittiscono: sarà lui il primo ospite della nuova edizione di Belve? Rumor

Anche Francesca Fagnani, volto del programma Belve di Rai2, ha preso parte del Concertone del Primo Maggio e sembrerebbe che abbia approfittato dell'occasione per selezionare il primo ospite della prossima edizione. Potrebbe non essere un caso che la giornalista sia salita sul palco alla fine dell'esibizione di Mahmood, che non ha mancato di cantare la sua hit "Tuta gold". Sul web le voci circolano, s'infittiscono e si scaldano sempre più.



La giornalista Francesca Fagnani e il cantante Mahmood (Stories Instagram Mahmood)

Secondo quanto ha riferito la conduttrice del Concertone Noemi, il cantante e Fagnani si sono recati nel backstage per gustarsi un buon piatto di pasta. Chissà che tra una forchettata e l'altra non sia arrivata la proposta per Mahmood di partecipare a Belve.

La giornalista poi insieme a Noemi non ha mancato di esternare nuovamente il suo amore per la Roma. "Noi condividiamo tutte le domeniche pomeriggio e in prima serata grandi sofferenze ma anche grandi gioie", ha spiegato la conduttrice. "Soprattutto grandi gioie, ciao DDR!", ha aggiunto Fagnani salutando l'allenatore giallorosso Daniele De Rossi.