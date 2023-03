Conduttrice sviene in diretta tv per in malore. Guarda il video choc

Collasso in diretta tv: il video



Molta paura in diretta per Elianis Garrido, conduttrice della tv colombiana Canale 1. La donna, 35 anni, è svenuta in diretta a causa di un malore, dopo aver avvertito i primi problemi quando era seduta sullo sgabello. I telespettatori del programma Lo sé todo hanno assistito alla scena, decisamente impressionante, in tempo reale.



Garrido stava conducendo regolarmente la trasmissione quando a un certo punto si è portata improvvisamente le mani davanti al volto. Qualcuno ha immaginato un momento di commozione e di turbamento, magari per questioni private, ma la realtà era diversa e decisamente più drammatica. La donna infatti è letteralmente collassata, finendo a terra a corpo morto.

