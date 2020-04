Coronavirus, le storie dai balconi di tutto il mondo su MTV e Comedy Central

ViacomCBS International Studios (VIS) presenta Balcony Stories: una speciale raccolta di storie raccontate dai balconi e dalle finestre di tutto il mondo, direttamente dalle persone che con coraggio e grande senso di responsabilità affrontano ogni giorno il particolare momento storico che stiamo tutti vivendo.

Un modo creativo per celebrare la pazienza, lo sforzo e l’animo allegro di chi, nonostante tutto, non rinuncia ad un sorriso. I contenuti, prodotti da VIS (ViacomCBS International Studios) in collaborazione con Fremantle, saranno creati sia dai volti dei brand, sia dagli utenti della rete che diventeranno così i protagonisti di un nuovo e inedito spazio narrativo.

In anteprima mondiale da domani, mercoledì 22 aprile, Balcony Stories in Italia sarà in onda su MTV (canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV) e Comedy Central (canale 128 di Sky e in streaming su NOW TV) con brevi pillole in onda durante la giornata, dal lunedì al venerdì. Inoltre, ogni sabato, a partire dal 2 maggio alle 21.30 su Comedy Central, sarà trasmessa un’edizione estesa con la selezione dei migliori contenuti della settimana.

Restare a casa oggi è necessario per proteggere la salute di tutti e aiutare il mondo a ripartire. Un nuovo modo di vivere solidale che si fa ogni giorno più familiare e complicato allo stesso tempo. Eppure, in questo difficile scenario, mentre le porte delle nostre case si chiudono, possiamo allargare il nostro sguardo, la nostra mente, affacciati ad un balcone o ad una finestra, simboli di apertura e preziosi spiragli attraverso cui scoprire nuove storie e risorse. A dimostrare che una visione positiva delle crisi è possibile, sono in primo luogo le persone che, in tutto il mondo, affacciate dai balconi delle loro case, hanno condiviso momenti speciali, divertenti ed emozionanti raccontati ora nella produzione originale Balcony Stories.

“ViacomCBS da sempre si impegna a rimanere al fianco del suo pubblico, ovunque e in qualsiasi momento. In questa situazione particolare, più che mai, abbiamo scelto di rimanere vicini ai nostri fan, incoraggiandoli a non mollare. Balcony Stories è nato con questo spirito. Durante questi mesi abbiamo coltivato la nostra immaginazione, il nostro senso dell'umorismo e nutrito l’artista che c’è dentro ognuno di noi. Condividere le storie emozionanti – spesso anche divertenti – che stiamo vivendo può aiutarci a ricordare che stiamo affrontando questo difficile momento tutti insieme. Può aiutarci a vedere l'empatia, la creatività e lo spirito vivace che anima il mondo. Con Balcony Stories, vogliamo celebrare questo atteggiamento positivo", ha dichiarato Raffaele Annecchino, Presidente di ViacomCBS Networks EMEAA.

A livello mondiale Balcony Stories andrà in onda sui canali MTV, VH1, Comedy Central, Paramount Networks, BET e Spike di ViacomCBS Networks International e sulle piattaforme digitali in Europa, Medio Oriente, Africa e Asia. La nuova produzione Balcony Stories offre uno sguardo esclusivo e intimo sull’esperienza che stiamo vivendo, dove i balconi diventano finestre dalle quali vedere e raccontare scenari unici e irripetibili, che appartengono a tutti noi. Le brevi storie di vita straordinaria saranno tradotte in 27 lingue e trasmessi in 130 paesi e 100 canali, con quattro episodi giornalieri in onda dal lunedì al venerdì.

Prodotto in collaborazione con Fremantle, con contenuti registrati direttamente dagli utenti, Balcony Stories trasforma il pubblico della rete in protagonista. I video mostrano la nuova routine quotidiana: il senso dell’umorismo che emerge da questa situazione, le relazioni con gli altri, i sentimenti, l’artista che è dentro ognuno di noi. Tutto questo diventa una testimonianza unica di come le persone di tutto il mondo, dal Giappone ai Paesi Bassi, stanno vivendo questo momento fuori dal comune. A partire da domani tutti gli utenti potranno caricare i propri video e clip sul sito balconystories.tv.