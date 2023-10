Cortellesi, il suo "C'è ancora domani" fa il boom al botteghino

C'è ancora domani, diretto da Paola Cortellesi, è un successo al botteghino. Nel weekend fa 1.644.000 euro di incasso

Paola Cortellesi non poteva iniziare meglio la sua avventura nel ruolo di regista. Il suo film "C'è ancora domani", una commedia che tratta il tema del femminismo in una Roma postbellica, ha ottenuto uno straordinario successo al botteghino nel suo primo fine settimana con 102mila spettatori e 735mila euro di incasso solo questa domenica. In totale nel weekend arriva quindi a 1.644.000 euro e batte l'attesissimo Saw X, che si ferma a 1.130.000 euro.

Terzo posto per “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese con Di Caprio, De Niro e Lily Gladstone, che che nel weekend incassa 1.040.000 euro nel weekend.

Paola Cortellesi ha scelto di girare in bianco e nero e ambientato il suo "C'è ancora domani" nei giorni precedenti le elezioni libere del 1948, in cui votarono anche le donne. Nel cast ci sono anche Valerio Mastandrea, Vinicio Marchioni e Emanuela Fanelli.

Paola Cortellesi, da Mai Dire Gol alla regia

Per la comica 50enne si tratta della prima volta dietro la cinepresa. La sua carriera in televisione inizia appena 13enne quando interpreta la canzone Cacao Meravigliao, sponsor immaginario della trasmissione Indietro tutta!.

La notorità arriva però nel 2000 grazie alla Giallappa's Band che la inserisce nel cast di Mai Dire Gol. Nello stesso anno debutta al cinema come attrice in Chiedimi se sono felice con il trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Nel 2004 co-presenta il Festival di Sanremo assieme a Simona Ventura, Gene Gnocchi e Maurizio Crozza e Zelig insieme a Claudo Bisio nel 2011.

Tra i suoi lavori più apprezzati le fiction Maria Montessori - Una vita per i bambini e Petra. Al cinema viene ricordata per film come Maschi contro Femmine, Tu la conosci Claudia?, Un boss in salotto, Femmine contro Maschi, Come una gatto in tangenziale. Per quanto riguarda la vita privata, dopo 9 anni di fidanzamento ha sposato il regista e sceneggiatore Riccardo Milani, con cui ha una figlia.

