"Costacurta è un bacchettone". Colombari e Billy, un amore che dura da 27 anni

Colombari e Costacurta: "Siamo il bianco e il nero ma funziona"

Martina Colombari e Alessandro Costacurta sono considerati la coppia vip per eccellenza, il loro amore dura ormai da 27 anni, in pochi nel mondo dello spettacolo possono vantare un simile record. "Io - racconta Martina al Corriere della Sera - sono romagnola, aperta, curiosa, ascolto le conversazioni di chi mi siede accanto ai tavoli . Lui è un po’ bacchettone, un soldato austro-ungarico. Potremmo essere il bianco e il nero se separati, ma formiamo il grigio insieme. Non riusciamo a stare lontani ma contemporaneamente abbiamo bisogno dei nostri spazi. Insieme andiamo al cinema, a teatro, in vacanza ma poi ciascuno ha le proprie attività o la possibilità di staccare tre-quattro giorni separati. Tipo stasera andrò a vedere un film con un’amica, lui è più casalingo. È un po’ rigido nei giudizi, è poco tollerante. "Vedrai che arriverai in ritardo..." mi rimprovera. Ma io ho iniziato a lavorare a 16 anni e non ho mai perso un treno".

Costacurta racconta l'inizio della loro storia d'amore. "Era il 1996 - spiega al Corriere - e un giorno un amico comune, Piero Gaiardelli, sembrava essere al telefono con Martina Colombari. Gli ho strappato il telefono di mano e ci siamo brevemente parlati. Trascorrono pochi giorni e arriva la settimana della moda. Io e Christian Panucci una sera piombiamo al ristorante con sette modelle e al tavolo accanto ci sono Martina, con la mamma e la zia". Martina: "Mia mamma lo indica pure con il dito. "Ma lui è quel bel giocatore del Milan?". Alessandro: "Dopo quella sera chiamo Giorgio Armani alla cui sfilata Martina avrebbe partecipato per ottenere un posto in prima fila e il resto è storia".