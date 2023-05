Cristian Totti innamorato: la dedica social al 18esimo della fidanzata

Cristian Totti e la sua love story con Melissa Monti: sotto i riflettori al 18esimo compleanno della fidanzata

Cristian Totti è uscito allo scoperto insieme alla sua fidanzata Melissa Monti. Dopo mesi in cui i due hanno scelto un basso profilo cercando di tenere la loro relazione lontana da occhi indiscreti, il figlio dell'ex calciatore ha approfittato del 18esimo compleanno di Melissa per farle una dedica speciale scrivendole sui social: “Ti amo, sei unica”. Secondo i rumors, la relazione è stata approvata anche dai genitori, Ilary Blasi e Francesco Totti, in quanto Cristian l'avrebbe presentata in famiglia.

Così, in occasione del 18esimo compleanno, i due fidanzati si sono fatti vedere alla festa super sfarzosa di Melissa. Lei in un incantevole vestito piumato verde e pailettato, lui in un elegante smoking nero. Sullo sfondo: musica, palloncini, karaoke, torta a sei piani e fuochi d'artificio. Seppur siano solo 18 anni, la fidanzata di Cristian non si è risparmiata in sfarzi e dettagli di lusso per festeggiare il suo giorno. Tutto, infatti, è stato documentato nelle Instagram stories del figlio di Totti e della sorella Chanel, anche lei presente alla festa. “Sei la più bella”, ha scritto la figlia della Blasi, come segno di affetto a Melissa.





Cristian, da poco 17enne, sta vivendo con Melissa la sua prima storia d'amore, e contrariamente ai genitori che sono costantemente sotto l'occhio dei paparazzi, ha deciso di farlo lontano dai riflettori. Attaccante nell'under 18 della Roma, il figlio del Pupone è stato avvistato insieme alla fidanzata quando lei ha deciso di accompagnarlo e tifare per lui. Melissa, invece, è una giovane attrice dalla carriera promettente. Dopo aver iniziato a lavorare in alcuni spot pubblicitari è approdata al grande schermo con film come "La grande bellezza", oltre che in tv in diverse fiction. E' molto seguita anche sul suo profilo Instagram, dove conta più di 19mila followers.