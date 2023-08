Da Elkann-Borromeo a Boschi-Berruti: marette di coppia e acque agitate. Rumors

Aria di crisi tra Elkann-Borromeo e Boschi-Berruti. Ultimi rumors

Mare mosso per John Elkann, - presidente, tra le tante cose, di Exor, Stellantis, Ferrari e Gruppo GEDI - alle prese con beghe familiari che incidono anche sulla sua vita professionale. Lo rivela liberoquotidiano.it, secondo cui gli screzi con il fratello Lapo, che vorrebbe avere un ruolo di maggior visibilità rispetto alle aziende che gestisce già adesso, avrebbero ripercussioni anche nella sua vita coniugale. Con la moglie Lavinia Borromeo, infatti, ci sarebbe aria di crisi.





Secondo gli ultimi rumors, lei vorrebbe trasferirsi a Parigi, mentre Elkann non avrebbe alcuna intenzione di traslocare da Torino. Figlia del conte Carlo Ferdinando e della modella Marion Sibylle Gabriele Zota, la Borromeo vorrebbe abbandonare l’Italia e stabilirsi in Francia, ma il marito ha troppi interessi professionali in Italia per poter gestire tutto a distanza. Quella tra Elkann e la Borromeo non è però l'unica unione a vacillare in questa calda estate. Anche l'ex ministra Maria Elena Boschi sarebbe in crisi con l'attore Giulio Berruti, i quali fanno coppia da molto tempo.

A lanciare la bomba tra questi ultimi è Dagospia con un "flash", ovvero un'indiscrezione condensata nel giro di poche righe, o meglio, di sole poche parole. Nonostante il sito non approfondisca i dettagli, c'è però motivo di credere che la crisi sia vera, data l'attendibilità in fatto di gossip del sito diretto da Roberto D'Agostino.