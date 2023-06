Maria Elena Boschi in dolce attesa? Non solo rumors, spuntano le foto

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, passione travolgente in mare e figlio in arrivo: i rumors

Maria Elena Boschi in dolce attesa? L'ex ministra toscana, 42 anni, oggi deputata di Italia Viva, non ha mai nascosto il suo desiderio di avere figli e adesso ci sono degli scatti clamorosi che portano proprio in questa direzione. La notizia è infatti trapelata dalla rivista Diva e Donna, che ha intercettato la Boschi in vacanza al mare su una barca al largo di Ponza (Latina) con il suo compagno attore Giulio Berruti.