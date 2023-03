Damiano dei Mankesin prepara il pesto con uno stimolatore anale. VIDEO

Damiano dei Maneskin prepara il presto con grinder e butt plug

Damiano dei Maneskin in versione Chef. Il rocker che infiamma le arene di tutto il mondo ha preparato il pesto alla genovese e poi ha pubblicato il video su TikTok. Ma non ha usato i tradizionali strumenti da cucina. Nel filmato Damiano utilizza al posto del mortaio un grinder (un tritatabacco) e come pestello mano un butt plug, un sex toy usato solitamente per la stimolazione anale.

Così trita e mischia aglio, basilico e pinoli, aggiungendo poi parmigiano, pecorino e un pizzico di sale, imitando il famosissimo chef Salt Bae. L’aspetto del preparato finito non sembra molto invitante ma come lui stesso ammette: “Ho mangiato di peggio”.