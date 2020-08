Deborah Iurato: "Amici per sempre nel mio cuore. Il mio nuovo progetto..."

Deborah Iurato è tornata. La vincitrice di Amici 2014, dove il successo del talent show di Maria De Filippi è stata protagonista su palcoscenici prestigiosi come Sanremo 2016 (dove duettò con Giovanni Caccamo) e Tale e Quale Show. Senza dimenticare tante collaborazioni (Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Lorenzo Licitra o i Soul System per fare qualche nome). Nelle ultime settimane ha pubblicato un nuovo singolo ("Ma cosa vuoi") e i suoi fans si preparano all'arrivo del suo terzo album (in uscita nel 2020-2021). La 29enne artista originaria di Ragusa canta la sua svolta personale, non solo da una prospettiva artistica ma anche da un punto di vista più emotivo e autobiografico...

... e si racconta in questa intervista ad Affaritaliani.it.

“Ma cosa vuoi?" l'hai definita la canzone del cambiamento. Ce la racconti?

“Ma cosa vuoi?” nasce in un momento un po' particolare per tutti noi, durante il lockdown ho iniziato a scrivere ed è stato li che ho avuto modo di focalizzarmi a pieno sul mio nuovo progetto cantautorale. Il brano in sé parla del conflitto tra uomo e donna, un vero e proprio tira e molla in cui anche ci ascolta può rispecchiarsi. Mi piace pensare che nonostante i conflitti quotidiani quando si è davanti ad un vero sentimento tutto si supera, a volte bisogna perdersi per poi ritrovarsi".

Hai detto che 'a volte ci perdiamo per ritrovarci'. A livello artistico cosa avevi perduto?

"In realtà sentivo il bisogno di una svolta stilistica, cercando di mettere a nudo me stessa, raccontando con semplicità tutto ciò che vivo quotidianamente facendo si che vengano fuori tutte le sfaccettature del mio essere, fatto sia da momenti di spensieratezza che da momenti di riflessione".

... e a livello umano?

"A volte la vita ti mette di fronte a delle sfide e facciamo degli errori, l’importante per me e rialzarsi sempre e continuare ad essere se stessi con la grinta, il sorriso e la voglia di fare sempre di più".

Hai vinto Amici nel 2014, poi nel 2016 Sanremo tra i 'Campioni' e la vittoria a Tale e quale nel 2016. Ci racconti qualche flashback che ti torna in mente di quei momenti?

"Sono e rimarranno per me esperienze indimenticabili. Amici è un programma che porterò per sempre nel mio cuore, ha fatto si che la mia passione più grande, oggi diventava il mio lavoro. Con Giovanni Caccamo è stata un’esperienza unica e indimenticabile, al mio fianco avevo un amico e soprattutto una spalla su cui appoggiarmi. A Tale e Quale ho trovato una grande famiglia mi sono messa in gioco e mi sono divertita molto".





Qual è stato il momento più difficile della tua carriera sin qui?

"Non c’è stato un momento difficile, ho sempre cercato di godermi l’attimo, anche nei momenti di pausa. Mi sono serviti per concentrarmi, per riflettere e per ricercare me stessa".

Ti saresti aspettata di più o sei dove pensavi nel tuo percorso artistico?

"Assolutamente! A volte dico che sono stata fortunata, in questi sei anni ho collaborato con tanti artisti e fatto esperienze stupende. Quello che sono adesso lo devo al mio impegno ma soprattutto alla carica che mi danno tutte le persone che mi seguono e spero che questo in futuro non cambi mai"

Guardiamo al futuro: Deborah Iurato cantante e donna da qui a cinque anni... quali sono gli obiettivi che stai inseguendo?

"Sto lavorando molto al mio nuovo progetto, tutto sta nascendo pian piano come fosse un puzzle. Sto cercando di concentrare tutte le mie energie e vorrei che questo arrivasse nella maniera più spontanea possibile. Più che inseguire mi piace vivere tutto giorno dopo giorno e godermi ogni singolo momento. Il resto verrà da sé!"