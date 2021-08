Diletta Leotta, gaffe clamorosa di Pistocchi: "Con lei farei molte cose..."

Diletta Leotta, la frase di ambigua di Pistocchi scatena il dibattito su Twitter: "Con lei fare volentieri molte cose"

Maurizio Pistocchi non è nuovo alle polemiche social ma forse in questo caso la bufera si è scatenata suo malgrado. Il popolo di Twitter si è infatti scagliato sul giornalista per una frase in risposta a un post su Diletta Leotta, il cui compleanno ha anch'esso suscitato non poche polemiche. Curiosamente tutto è iniziato con un commento su Cristiano Ronaldo con cui la conduttrice di DAZN non c'entrava nulla.

Pistocchi nel suo tweet sottolineava che CR7 si è lamentato di essere stato accostato a diverse squadre ma che effettivamente il suo procuratore, con il benestare della Juventus, lo avrebbe proposto a molti club. Ancora più grave, il portoghese non avrebbe parlato esplicitamente dei bianconeri per quanto riguarda il suo futuro. Pistocchi non è certo benvoluto dai tifosi juventini che hanno colto l'occasione per criticarlo.

"Puoi sempre chiedere a Diletta Leotta se ti assume per fare l’abat-jour a bordo piscina", ha scritto un utente ironizzando sul fatto che attualmente sia disoccupato. "Con Diletta farei volentieri molte cose", ha risposto il giornalista in modo ambiguo e malizioso.

Il tweet ha ovviamente suscitato ulteriori polemiche e Pistocchi è stato quindi costretto a chiarire meglio il concetto cancellando ogni possibilità che potesse essere travisato: "È una grande professionista e una donna intelligente. Farei un sacco di cose: perché è una brava professionista. Se avessi potuto decidere io, Diletta l’avrei presa subito a Mediaset: bella e brava, alla faccia delle sue colleghe invidiose".